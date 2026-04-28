Smutny komunikat Realu Madryt. Nie żyje legenda. Zdobył z klubem dziewięć tytułów

Real Madryt we wtorek 28 kwietnia przekazał do wiadomości publicznej smutną wiadomość. Ta dotyczyła śmierci jednej z legend klubu. W wieku 81 lat odszedł od nas były zawodnik i trener "Królewskich" Moncho Monsalve.

O wszystkim Real poinformował w oficjalnym komunikacie. "Real Madryt, jego prezes oraz zarząd głęboko ubolewają nad śmiercią Moncho Monsalve, jednej z wielkich legend Realu Madryt i hiszpańskiej koszykówki" - czytamy.

Monsalve dołączył do zespołu ze stolicy Hiszpanii w 1963 roku. Przez kolejne cztery lata występował w Realu jako zawodnik. Zdobył wówczas aż dziewięć tytułów. Trzykrotnie sięgał po Puchar Europy.

Trzy razy wygrywał także mistrzostwo ligi hiszpańskiej i tyle samo razy mógł cieszyć się z triumfu w rozgrywkach Pucharu Hiszpanii. Był wielokrotnym reprezentantem swojego kraju, z którym zdobył srebrny medal na Igrzyskach Śródziemnomorskich w 1963 roku.

Po karierze zawodniczej zdecydował się także na kontynuowanie przygody z koszykówką w roli trenera. Pracował w Barcelonie, Zaragozie, Murcii czy Maladze. Prowadził takie reprezentacje jak: Maroko, Brazylia czy Dominikana. W 2024 roku został dodany do galerii sław hiszpańskiej koszykówki.

Rozwiń

znicz

znicz

