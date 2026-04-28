Smutny komunikat Realu Madryt. Nie żyje legenda. Zdobył z klubem dziewięć tytułów

Rafał Sierhej

Real Madryt w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej poinformował o śmierci legendy klubu. W wieku 81 lat odszedł Moncho Monsalve, który z "Królewskimi" zdobył aż dziewięć tytułów.

Moncho Monsalve

Real Madryt we wtorek 28 kwietnia przekazał do wiadomości publicznej smutną wiadomość. Ta dotyczyła śmierci jednej z legend klubu. W wieku 81 lat odszedł od nas były zawodnik i trener "Królewskich" Moncho Monsalve.

Grał na wielkich uczelniach w USA. Opowiada o życiu w Polsce

O wszystkim Real poinformował w oficjalnym komunikacie. "Real Madryt, jego prezes oraz zarząd głęboko ubolewają nad śmiercią Moncho Monsalve, jednej z wielkich legend Realu Madryt i hiszpańskiej koszykówki" - czytamy.

Monsalve dołączył do zespołu ze stolicy Hiszpanii w 1963 roku. Przez kolejne cztery lata występował w Realu jako zawodnik. Zdobył wówczas aż dziewięć tytułów. Trzykrotnie sięgał po Puchar Europy.

Totalna niespodzianka. Ksiądz ogłasza. Chodzi o Nawrockiego

Trzy razy wygrywał także mistrzostwo ligi hiszpańskiej i tyle samo razy mógł cieszyć się z triumfu w rozgrywkach Pucharu Hiszpanii. Był wielokrotnym reprezentantem swojego kraju, z którym zdobył srebrny medal na Igrzyskach Śródziemnomorskich w 1963 roku.

Po karierze zawodniczej zdecydował się także na kontynuowanie przygody z koszykówką w roli trenera. Pracował w Barcelonie, Zaragozie, Murcii czy Maladze. Prowadził takie reprezentacje jak: Maroko, Brazylia czy Dominikana. W 2024 roku został dodany do galerii sław hiszpańskiej koszykówki.

Płonący znicz ustawiony przed figurką aniołka i bukietem białych kwiatów, kompozycja utrzymana w tonacji czarno-białej odwołująca się do zadumy i pamięci o zmarłych.
zniczEryk Stawinski/REPORTEREast News
Szklany znicz z zapaloną świecą emitującą delikatne światło, w czarno-białych barwach, z wyraźnie widocznymi promieniami światła odbijającymi się na ciemnym tle. W tle słabo zarysowane kolejne znicze.
Ci sportowcy odeszli od nas w 2025 roku123RF123RF/PICSEL
Dwa ceramiczne znicze ustawione na opadłych liściach, z wyraźnym płomieniem na pierwszym planie, całość utrzymana w tonacji czarno-białej.
zniczZOFIA BAZAKEast News
To wyglądało bardzo źle! Kontuzja Bartosza BednorzaPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja