Smutny komunikat Realu Madryt. Nie żyje legenda. Zdobył z klubem dziewięć tytułów
Real Madryt w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej poinformował o śmierci legendy klubu. W wieku 81 lat odszedł Moncho Monsalve, który z "Królewskimi" zdobył aż dziewięć tytułów.
O wszystkim Real poinformował w oficjalnym komunikacie. "Real Madryt, jego prezes oraz zarząd głęboko ubolewają nad śmiercią Moncho Monsalve, jednej z wielkich legend Realu Madryt i hiszpańskiej koszykówki" - czytamy.
Monsalve dołączył do zespołu ze stolicy Hiszpanii w 1963 roku. Przez kolejne cztery lata występował w Realu jako zawodnik. Zdobył wówczas aż dziewięć tytułów. Trzykrotnie sięgał po Puchar Europy.
Trzy razy wygrywał także mistrzostwo ligi hiszpańskiej i tyle samo razy mógł cieszyć się z triumfu w rozgrywkach Pucharu Hiszpanii. Był wielokrotnym reprezentantem swojego kraju, z którym zdobył srebrny medal na Igrzyskach Śródziemnomorskich w 1963 roku.
Po karierze zawodniczej zdecydował się także na kontynuowanie przygody z koszykówką w roli trenera. Pracował w Barcelonie, Zaragozie, Murcii czy Maladze. Prowadził takie reprezentacje jak: Maroko, Brazylia czy Dominikana. W 2024 roku został dodany do galerii sław hiszpańskiej koszykówki.