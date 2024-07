Skandal po kwalifikacjach olimpijskich. Gwiazdy w centrum bójki, wyciekło wideo

To taki zespół, który walczy do końca. Możesz prowadzić z nimi 12-15 punktami, a oni zawsze będą w grze, bo dobrze rzucają za trzy punkty. I w czwartej kwarcie właśnie rzuty zza łuku wróciły ich do gry. My popełniliśmy kilka niepotrzebnych strat, nie trafiliśmy paru rzutów wolnych i koniec końców to Finowie cieszą się ze zwycięstwa

~ mówił po ostatnim starciu załamany Mateusz Ponitka przed kamerami "TVP Sport".