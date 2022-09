Skandal na EuroBaskecie, federacja wszczyna postępowanie

EuroBasket 2022 zdążył już przynieść kibicom koszykówki sporo wielkich i pięknych emocji - zwłaszcza jeśli mówimy o fanach z Polski, bo występ "Biało-Czerwonych" na tym turnieju już teraz można uznać za gigantyczny sukces. Niestety, są też ciemniejsze strony tych mistrzostw.

W ostatnim czasie sporo mówiło się chociażby o tym, jak grupa arbitrów (wśród których byli również Polacy) przez swoją nieuwagę pozbawiła kadrę Litwy potencjalnej szansy na wygranie jednego z meczów fazy grupowej. To jednak nic przy skandalu, jaki wybuchnął po starciu Turcja - Gruzja.

EuroBasket 2022. Korkmaz i Sanadze skoczyli sobie do gardeł. To był początek wielkiej afery

Spotkanie, rozgrywane w ramach trzeciej serii gier ME, zakończyło się triumfem Gruzinów - notabene jednych z gospodarzy EuroBasketu - 88:83. Po końcowej syrenie zdecydowanie więcej mówiło się jednak o czynnikach pozasportowych, bowiem w pewnym momencie doszło na parkiecie do potężnej kłótni, która rozpoczęła się od spięcia między Furkanem Korkmazem i Dudą Sanadze.

Swoista "dogrywka" miała odbyć się już poza placem gry, w korytarzach hali w Tbilisi. Nie wiadomo wciąż, co dokładnie się wydarzyło, natomiast krótko potem Korkmaz oświadczył, że został pobity nie tylko przez kilku oponentów z gruzińskiej kadry, ale i miejscowych funkcjonariuszy policji. Turecka federacja zagroziła nawet wycofaniem swojego zespołu z turnieju, choć do tego ostatecznie nie doszło.

FIBA reaguje na zdarzenia po meczu Turcja - Gruzja. Jest komunikat

Niemniej FIBA musiała w tej sytuacji jakoś zareagować - i wyraźny sygnał ze strony organizacji nadszedł w ostatni czwartek. Federacja udostępniła w mediach społecznościowych specjalny komunikat, w myśl którego wszczęto odpowiednie postępowanie dyscyplinarne:

Owo postępowanie dotyczy czterech zawodników - Korkmaza, Sanadze oraz Tornike Szengelii i Gogi Bitadze, a także tureckiego i gruzińskiego związku koszykówki. Jak stwierdzono, cała procedura została rozpoczęta w związku z "niesportowym zachowaniem" poszczególnych uczestników konfliktu. Decyzję podjęto m.in. na podstawie nagrań z kamer przemysłowych umieszczonych w hali.

"FIBA zwróciła się do wszystkich stron o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie dochodzenia przed podjęciem decyzji o zastosowaniu odpowiednich środków dyscyplinarnych" - podkreślono w tekście. Na razie nie podano dalszych informacji o ewentualnych karach.

EuroBasket 2022. Turcja i Gruzja nie zdołały powalczyć o medale

Zarówno Gruzji, jak i Turcji nie ma już na EuroBaskecie - Gruzini nie zdołali nawet wyjść ze swojej grupy, z kolei ekipa turecka przeszła co prawda do fazy pucharowej, ale już w 1/8 finału uległa mocnemu zespołowi francuskiemu.

Reprezentacja Francji to z kolei najbliższy rywal "Biało-Czerwonych" - to właśnie "Les Bleus" stanowią ostatnią przeszkodę dla zawodników Igora Miliczicia w drodze do wielkiego finału ME. Mecz między tymi kadrami odbędzie się 16 września o godz. 17.15 - zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego wydarzenia wraz z Interią Sport!