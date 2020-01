Siatkarz Szalpuk: Bryant był wzorem, jak można poświęcić się dla sportu

Tragiczna śmierć gwiazdy NBA Kobego Bryanta wstrząsnęła całym sportowym światem. Wielki fan amerykańskiej ligi koszykówki, siatkarz kadry Artur Szalpuk podkreślił, że odeszła wybitna postać, która dla wielu ludzi była wzorem, jak podchodzić do sportu i jak się dla niego poświęcać.

Pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers i dwukrotny mistrz olimpijski zginął w niedzielę w katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasas, wraz z ośmioma innymi osobami. Miał 41 lat. Wśród ofiar katastrofy była m.in. jego 13-letnia córka Gianna.

Siatkarz PGE Skry Bełchatów, który jest wielki fanem koszykarskich rozgrywek w USA przyznał, że wiadomość o śmierci Bryanta była dla niego wstrząsająca. W ocenie 24-letniego reprezentanta kraju, zginął nie tylko wybitny w przeszłości koszykarz, ale przede wszystkim wyjątkowy sportowiec.

"Zginęła wielka postać całego sportu, idol wielu ludzi, wielu dyscyplin. To bardzo smutna i tragiczna wiadomość. Odszedł wspaniały sportowiec, który dla wielu młodych ludzi był wzorem, jak traktować sport, jak do niego podchodzić i jak się dla niego poświęcać" - zaznaczył przyjmujący.

Dodał, że Bryant był wzorem do naśladowania dla każdego sportowca, nie tylko dla koszykarzy. "Świat koszykówki stracił wspaniałą postać. To niewyobrażalna strata dla sportu i nie tylko" - ocenił Szapluk, który dla oglądania meczów NBA zarwał wiele nocy.

W klubie z Bełchatowa do grona wielbicieli tych rozgrywek należy również trener przygotowania fizycznego Maciej Michalik. W jego opinii Bryant był ideałem zawodnika w podejściu do uprawiania sportu i zaangażowania. Dodał, że legendarny gracz w stu procentach poświęcił się koszykówce.

"On o tym myślał i żył tym cały czas, o czym mówi wiele książek o Bryancie. Niedawno wydany album +Kobe Bryant. Mentalność Mamby. Jak zwyciężać+ pokazuje jego sposób podejścia do sportu. Te historie, jak o trzeciej, czy piątej nad ranem sam biegał po boisku, oddawał rzuty do kosza przeszły do legendy. To jego zaangażowanie i nieustępliwość, dla każdego sportowca mogą być wzorem do naśladowania" - podkreślił szkoleniowiec. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak