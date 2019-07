Reprezentant Serbii w koszykówce, mistrz ligi NBA z Golden State Warriors w 2015 roku Ognjen Kuzmić został ciężko ranny w wypadku samochodowym, do którego doszło w niedzielę rano w Bośni - poinformował jego obecny klub Crvena Zvezda Belgrad.

29-letni Kuzmić, który doznał poważnych obrażeń głowy i klatki piersiowej, po wypadku trafił do kliniki w Banja Luce. Według portalu "Sport-blic" koszykarz jest w śpiączce, ale jego życie nie jest zagrożone i został już przetransportowany do szpitala w Belgradzie.

Do wypadku doszło o piątej nad rano na drodze pomiędzy Banja Luką i Prijedorem. Według policji prowadzony przez Kuzmicia SUV Porsche zderzył się z BMW. W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby.

Kuzmić powrócił w tym roku do Crvenej Zvezdy, po dwóch sezonach spędzonych w Realu Madryt, z którym sięgnął po mistrzostwo Euroligi. Wcześniej grał m.in. w Golden State Warriors, z którym został mistrzem NBA. W 2017 roku z reprezentacją Serbii wywalczył wicemistrzostwo Europy. Sukcesy w jego karierze były przeplatane częstymi kontuzjami.

