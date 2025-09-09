Sensacyjne wieści prosto z Hiszpanii. Reprezentant Polski dogadany z Realem Madryt

Real Madryt jest marką globalną, zarówno jeśli chodzi o piłkę nożną, jak i koszykówkę. Nie może dziwić, że w przeszłości spore zainteresowanie transferem do zespołu ze stolicy Hiszpanii wykazywał Robert Lewandowski. Wówczas jednak do transferu z Bayernu Monachium nie doszło, bo w ekipie "Los Blancos" pewne miejsce w składzie miał Karim Benzema, a "Lewy" chciał być bezwzględnym numerem jeden.

Przy Francuzie, który doskonale współpracował z Cristiano Ronaldo, to było niemożliwe. W historii Realu Madryt mieliśmy oczywiście Polaków, którzy reprezentowali barwy piłkarskiej drużyny "Królewskich". Koronnym przykładem jest rzecz jasna postać Jerzego Dudka, który jednak nigdy nie przebił się do pierwszego składu ekipy "Los Blancos". Jak się okazuje, możemy być świadkami kolejnej nieoczekiwanej historii.

Loyd na celowniku Realu Madryt. Jest porozumienie

Tym razem chodzi o sekcję koszykarską. Działacze Realu Madryt mają z uwagą obserwować mistrzostwa Europy w koszykówce, a tam dobrą formą popisuje się Jordan Loyd, który w barwach reprezentacji Polski spisuje się naprawdę bardzo dobrze. Hiszpańska "Marca" twierdzi, że "Królewscy" zdecydowali się na transfer polskiego koszykarza.

Według madryckiego dziennika zostało już zawarte porozumienie ws. kontraktu indywidualnego z naszym koszykarzem. "Porozumienie z zawodnikiem jest całkowite, ale operacja wciąż pozostaje bardzo skomplikowana do przeprowadzenia" - czytamy w artykule opublikowanym w "Marce".

Sprawę transferu komplikuje fakt, że prawa do koszykarza francuskiego Monaco ma także hiszpańska Valencia. Po potencjalnych pozytywnych negocjacjach z zespołem z księstwa, niezbędne będzie także osiągnięcie porozumienia ws. transfer Loyda z Valencią. "Zainteresowanie Królewskich jest realne, lecz to transfer bardzo, bardzo złożony" - podsumowuje "Marca". W przeszłości w Realu Madryt występował, choćby Maciej Lampe.

Polsat Sport Polsat Sport

Jordan Loyd Michal Dubiel AFP

To była zacięta walka pod koszem międyz Polakami i Turkami FIBA materiały prasowe

Florentino Perez Francois Mori/Associated Press/East News East News