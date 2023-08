Są niemal najbiedniejsi na świecie. Kadra uchodźców debiutuje na mundialu

Awans Sudanu Południowego na mistrzostwa świata w koszykówce, które właśnie startują w Japonii, Filipinach i Indonezji, to spora niespodzianka. I zarazem debiut - jeden z czterech debiutów na tej imprezie o poszerzonej formule. Poza Sudańczykami po raz pierwszy zobaczymy także Wyspy Zielonego Przylądka oraz Gruzję i Łotwę z Europy.

Sudan Południowy jest w koszykówce bardzo egzotyczny, ale nie anonimowy. To w końcu stąd pochodził słynny Manute Bol - nieżyjąca już gwiazda NBA i Philadelphia 76ers. Słynął z tego, że mierzył 231 cm wzrostu i za część swych wysokich zarobków w NBA stawiał w Sudanie szkoły, studnie. Pochodził z plemienia Dinka, a zatem właśnie z południa Sudanu.

Manute Bol zaczął, Luol Deng kończy

Zespół składa się z wielu zawodników, którzy opuścili Sudan jako dzieci i niemal całe życie spędzili za granicą. Są tu nawet dwaj koszykarze z NBA - Carlik Jones do niedawna grał w Chicago Bulls, a wychował się w Cincinnati w Ohio, natomiast Wenyen Gabriel to urodzony w Chartumie zawodnik Los Angeles Lakers. Jest tu także kilku zawodników, którzy wychowywali się w Australii, np. Kuany Kuany (dzisiaj zawodnik ligi fińskiej), Sunday Dech (wylądował w lidze nowozelandzkiej), Deng Acuoth czy Majok Deng . jest także Nuni Omot , którego pamiętamy z gry w Polsce, w Treflu Sopot.

Odpowiedzialnym za budowę tego zespołu jest Luol Deng - przed laty uciekinier z Południowego Sudany, który trafił do Kairu do szkółki koszykarskiej prowadzonej przez Manute Bola. Tam się wybił i zagrał w największych klubach NBA, takich jak Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Miami Heat czy Minnesota Timverwolves. Chociaż urodził się w Wau, reprezentował Wielką Brytanię, m.in. na igrzyskach w Londynie.

Teraz Luol Deng robi to, co kiedyś zrobiono z nim - odwiedza obozy uchodźców na całym świecie, szukając utalentowanych koszykarsko Sudańczyków. I ci uciekinierzy, uchodźcy albo już ich dzieci do trzon kadry Sudanu Południowego, jednej z największych rewelacji w dziejach sportu XXI wieku.