Rosyjskie kluby wyrzucone z rozgrywek! Ostateczna decyzja zapadła

Agresja Rosji na Ukrainę odbiła się szerokim echem również w świecie sportu. Liczne federacje karają związki sportowe tego kraju sankcjami, dotyczącymi przede wszystkim wykluczeń z międzynarodowej rywalizacji. Tylko w nielicznych przypadkach sportowcy "Sbornej" mogą startować, lecz pod neutralną flagą. Tak jest chociażby w kolarstwie, gdzie jednak licencje zawodowe utraciły wszystkie tamtejsze ekipy.

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie zespoły wykluczone

Już 28 lutego zarząd Euroligi zawiesił rosyjskie zespoły uczestniczące w rozgrywkach, czyli CSKA Moskwa, Unics Kazań i Zenit St. Petersburg. We wtorek poinformowano z kolei o ich definitywnym wykluczeniu ze zmagań w obecnym sezonie. Ich dotychczasowe wyniki zostały anulowane, a kolejne mecze - odwołane.

Zaistniała sytuacja spowodowała, że niektóre zespoły w rywalizacji o play off skorzystają na tym więcej, a inne mniej. Do tych drugich należą zespół Monaco, który wygrał cztery z pięciu rozegranych już meczów z rosyjskimi drużynami czy Fenerbahce Stambuł - trzy zwycięstwa i jedna porażka, w przeciwieństwie do Bayernu Monachium, który nie wygrał żadnego spotkania z rosyjskimi klubami (trzy porażki).

Jednocześnie, wyklczuono z rywalizacji także występujący wciąż w rozgrywkach EuroCup Lokomotiv Kubań Krasnodar.

Liderem tabeli Euroligi jest FC Barcelona, która wyprzedza Real Madryt i Olimpię Mediolan.