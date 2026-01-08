Rosyjski koszykarz uwolniony, Macron wszystko potwierdził. We Francji poruszenie
Emmanuel Macron 8 stycznia 2026 roku potwierdził w swoich mediach społecznościowych, że uwolniony z rąk Rosjan został francuski badacz Laurent Vinatier. W ramach wymiany do Rosji wrócił 25-letni koszykarz Daniił Kasatkin. "Moje gratulacje dla naszych dyplomatów za ich mobilizację" - napisał prezydent Francji.
W czerwcu 2024 roku do Francji dotarły bardzo złe wieści. Przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa został bowiem aresztowany francuski badacz Laurent Vinatier, który podejrzany był przez Rosjan o niezarejestrowanie się jako "agent zagraniczny" oraz szpiegostwo, które miało za cel zebranie informacji o obiektach wojskowych.
W październiku 2024 roku Francuz został oficjalnie skazany na trzy lata więzienia. W toku sprawy przyznał się do zarzucanych mu przez Rosjan czynów. Swoją karę odbywał w kolonii o charakterze ogólnym. Strona francuska utrzymywała jednak wciąż, że badacz jest niewinny.
Francuz uwolniony z rąk Rosjan. Macron ogłasza sukces
W związku z tym francuska dyplomacja prężnie działała, aby uwolnić 49-latka z rosyjskiej niewoli. Te wysiłki przyniosły efekt na początku 2026 roku. W czwartek 8 stycznia prezydent Francji - Emmanuel Macron w swoich mediach społecznościowych przekazał radosną nowinę o uwolnieniu Vinatiera.
Oczywiście Rosjanie nie pozostali w tej sytuacji bez swojego człowieka. Francuzi w zamian oddali Moskwie 25-letniego koszykarza Daniiła Kasatkina, który został zatrzymany na wniosek Stanów Zjednoczonych na lotnisku w Paryżu i był podejrzany o działanie w zorganizowanej grupie hakerskiej.
"Nasz rodak Laurent Vinatier jest wolny i powrócił do Francji. Podzielam ulgę (odczuwaną) przez jego rodzinę i jego bliskich. Moje gratulacje dla naszych dyplomatów za ich mobilizację" - napisał na portalu X.com Emmanuel Macron. W sieci krążą już nagrania, na których widać, jak obaj mężczyźni wracają do swoich krajów.