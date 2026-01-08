Rosyjski koszykarz uwolniony, Macron wszystko potwierdził. We Francji poruszenie

W czerwcu 2024 roku do Francji dotarły bardzo złe wieści. Przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa został bowiem aresztowany francuski badacz Laurent Vinatier, który podejrzany był przez Rosjan o niezarejestrowanie się jako "agent zagraniczny" oraz szpiegostwo, które miało za cel zebranie informacji o obiektach wojskowych.

W październiku 2024 roku Francuz został oficjalnie skazany na trzy lata więzienia. W toku sprawy przyznał się do zarzucanych mu przez Rosjan czynów. Swoją karę odbywał w kolonii o charakterze ogólnym. Strona francuska utrzymywała jednak wciąż, że badacz jest niewinny.

Francuz uwolniony z rąk Rosjan. Macron ogłasza sukces

W związku z tym francuska dyplomacja prężnie działała, aby uwolnić 49-latka z rosyjskiej niewoli. Te wysiłki przyniosły efekt na początku 2026 roku. W czwartek 8 stycznia prezydent Francji - Emmanuel Macron w swoich mediach społecznościowych przekazał radosną nowinę o uwolnieniu Vinatiera.

Oczywiście Rosjanie nie pozostali w tej sytuacji bez swojego człowieka. Francuzi w zamian oddali Moskwie 25-letniego koszykarza Daniiła Kasatkina, który został zatrzymany na wniosek Stanów Zjednoczonych na lotnisku w Paryżu i był podejrzany o działanie w zorganizowanej grupie hakerskiej.

"Nasz rodak Laurent Vinatier jest wolny i powrócił do Francji. Podzielam ulgę (odczuwaną) przez jego rodzinę i jego bliskich. Moje gratulacje dla naszych dyplomatów za ich mobilizację" - napisał na portalu X.com Emmanuel Macron. W sieci krążą już nagrania, na których widać, jak obaj mężczyźni wracają do swoich krajów.

MSC 2024: Radosław Sikorski w rozmowie z DW Deutsche Welle Deutsche Welle

Francuski naukowiec oskarżony przez Rosję o szpiegostwo miał przyznać się do winy Natalia Kolesnikova AFP

Emmanuel Macron o rozmowach z Władimirem Putinem. "Jestem gotowy" Umit Donmez / Anadolu / Ramil Sitdikov / POOL / AFP / Planet Observer / UIG Travel and Satelite East News

30-dniowe zawieszenie broni. Emmanuel Macron: Rosja musi przyjąć propozycję LUDOVIC MARIN / POOL AFP