Rosjanie chcieli ją więzić przez wiele lat. Teraz ma mocny apel do Bidena

To gwiazda amerykańskiej WNBA, koszykarka Brittney Griner , która od wielu lat w przerwach między rozgrywkami rodzimej ligi występowała w UMMC Jekaterynburg. Tym razem nie zdołała ona spokojnie powrócić do domu - na lotnisku zatrzymali ją funkcjonariusze FSB.

Koszmar Brittney Griner trwał wiele miesięcy. Jej uwolnienie... było jak z filmu

Jak się okazało, zawodniczka miała w bagażu wkłady do e-papierosów zawierające olejek konopny, który w wielu stanach jest całkowicie legalny - w Rosji przeciwnie. Wkrótce potem oskarżono ją o "przemyt dużej ilości narkotyków" - za Atlantykiem uznano jednak, że Griner została zwyczajnie wciągnięta do gry politycznej jako swoisty zakładnik.

Brittney Griner z żoną apelują: Zachęcajcie rząd do walki o powrót Amerykanów

Ostatnio wystosowała ona apel ws. Evana Gershkovicha - korespondenta "The Wall Street Journal", którego niedawno aresztowano pod zarzutem szpiegostwa i któremu grozi nawet kilkadziesiąt lat więzienia. "Nasze serca są przepełnione wielką troską o Evana Gershkovicha i jego rodzinę od czasu zatrzymania Evana w Rosji. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by sprowadzić jego i wszystkich Amerykanów do domu" - czytamy w oświadczeniu.