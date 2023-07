Reprezentant Polski z dramatyczną diagnozą. "Od bohatera do przykutego do łóżka"

Reprezentant Polski w koszykówce Jakub Schenk przekazał za pośrednictwem mediów społeczościowych ważną wiadomość dotyczącą swojego stanu zdrowia. Okazuje się, że koszykarz trafił do szpitala, bo zapadł na poważną chorobę autoimmunologiczną - zespół Guillaina - Barrego. Zawodnik nie kryje, że choroba miała początkowo dość dramatyczny przebieg, doznał m.in. paraliżu jednej strony twarzy. "W cztery dni od bohatera do człowieka przykutego do łóżka" - wyznaje Schenk na Instagramie.