Reprezentacja Polski o krok bliżej igrzysk olimpijskich. Wysoka wygrana i awans do półfinału

W Hongkongu trwa pierwszy turniej kwalifikacyjny w koszykówce 3x3 kobiet do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Osiem reprezentacji jest podzielonych na dwie grupy, następnie zaplanowano półfinały i finał, które odbędą się w niedzielę. W grupie A znalazły się Polska, Egipt, Węgry i gospodynie imprezy, a w grupie B Holandia, Azerbejdżan, Mongolia i Chile. Bilet do stolicy Francji wywalczą tylko zwyciężczynie całego turnieju.

Co to oznaczało dla Polek? Wiedziały, że wciąż mają szanse na awans. Do zajęcia drugiego miejsca wystarczyła wygrana i zdobycie co najmniej 13 punktów, zaś do pierwszego - zwycięstwo i zdobycie 22 pkt. Do gry weszła tzw. mała tabela między trzema drużynami, bo wszyscy zainteresowani mieli po dwa wygrane spotkania.