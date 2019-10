Puchar Europy. Unicaja Malaja z Adamem Waczyńskim liderem

Unicaja Malaga z Adamem Waczyńskim pokonała w środę Buducnost Voli Podgorica 83:70 w meczu kończącym rywalizację w 1. kolejce gr. D Pucharu Europy koszykarzy. Asseco Arka Gdynia występujące w tej samej grupie rozpoczęło sezon od wygranej w Oldenburgu z EWE Baskets 78:74.

Kapitan reprezentacji Polski Waczyński uzyskał pięć punktów, miał dwie zbiórki, asystę, przechwyt i stratę. Przebywał na parkiecie 24 minuty. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Ukrainiec Wołodymyr Herun - 19. Jednym z arbitrów był Piotr Pastusiak ze Szczecina.

Gdynianie drugi sezon z rzędu występują w tych rozgrywkach. W 2. kolejce Asseco podejmie Unicaję.

W PE biorą udział 24 ekipy podzielone na cztery grupy. Cztery najlepsze drużyny z każdej awansują do fazy Top 16 i utworzą cztery nowe grupy. Po dwa najlepsze zespoły z awansują z nich do ćwierćfinału. Od tej fazy rywalizacja toczyć się będzie systemem play off do dwóch zwycięstw.

Wyniki meczów 1. kolejki grupy D PE koszykarzy:

środa

Unicaja Malaga - Buducnost Voli Podgorica 83:70 (18:25,30:17,19:17, 16:11)

wtorek

EWE Baskets Oldenburg - Asseco Arka Gdynia 74:78 (23:14, 17:19, 16:22, 18:23)

Dolomiti Energia Trento - Galatasaray Stambuł 64:70 (11:32, 23:19, 17:9, 13:10)

Tabela:

pkt M Z P Kosze

1. Unicaja Malaga 2 1 1 0 83:70

2. Dolomiti Trento 2 1 1 0 70:64

3. Asseco Arka Gdynia 2 1 1 0 78:74

4. EWE Oldenburg 1 1 0 1 74:78

5. Galatasaray Stambuł 1 1 0 1 64:70



6. Buducnost Podgorica 1 1 0 1 70:83