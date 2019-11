Puchar Europy: InvestInTheWest Enea Gorzów – Neve David Ramla 88:95

Koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów przegrały z izraelskim Neve David Ramla 88:95 (25:44, 18:18, 15:21, 30:32) w spotkaniu 5. kolejki grupy A Pucharu Europy. W pierwszym meczu tych drużyn zespół z Izraela wygrał 71:70. Gorzowianki nadal nie mogą być pewne wyjścia z grupy.

To było bardzo ważne spotkanie dla obu zespołów w kontekście awansu do dalszej fazy rozgrywek. Zarówno InvestInTheWest Enea, jak i Neve David mogły sobie to zapewnić wygrywając tę potyczkę. Ten cel zrealizował zespół z Ramli.

Spotkanie niemal cały czas było wyrównane. Pierwsza kwarta zakończyła się minimalną wygraną gorzowianek. W drugiej ponownie żadna z drużyn nie była w stanie zbudować znaczącej przewagi. Na początku tej części przez chwilę ekipa gości odskoczyła na pięć punktów, ale akademiczki nie pozwoliły na więcej i szybko odrobiły stratę. Do końca kwarty wynik oscylował w pobliżu remisu. Ostatecznie po połowie było 43:42.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ znaczącej zmianie. Nadal trwała walka punkt za punkt, a minimalne prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. W końcówce trzeciej kwarty zespół z Izraela był jednak skuteczniejszy i wygrał tę cześć meczu 21:15 i przed ostatnią kwartą prowadził 63:58.

Po niespełna trzech minutach czwartej części meczu akademiczki doprowadziły do remisu 65:65. Wystarczyło jednak kilka celny trafień z dystansu koszykarek Neve David i ponownie gorzowianki musiały gonić. Na 37 sekund przed końcem przegrywały trzema punktami. Nie zdołały jednak przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę i uległy zespołowi z Ramli po raz drugi, tym razem 88:95.

W ostatniej, 6. kolejce fazy grupowej InvestInTheWest Enea zagra 5 grudnia w Ankarze z Botas SK. We własnej hali gorzowianki pokonały tę drużynę 72:67.

InvestInTheWest - Neve David Ramla 88:95 (25:24, 18:18, 15:21, 30:32)

InvestInTheWest Enea: Kahleah Copper 19, Laura Juskaite 17, Cheridene Green 17, Chloe Jackson 12, Annamaria Prezelj 9, Katarzyna Dźwigalska 6, Agnieszka Kaczmarczyk 6, Zhosselina Maiga 2.

Najwięcej punktów dla Neve David: Tiffany Mitchell 30, Eden Rotberg 18, Brittany Boyd 17, Oumou Kalsoum Toure 14, Tijana Krivaczević 12.

Autor: Marcin Rynkiewicz