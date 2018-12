Puchar Europy FIBA: Polskie ekipy blisko awansu do 1/8 finału

Wszystkie cztery polskie drużyny awansowały do drugiego etapu - play off Pucharu Europy koszykarek. Wisła CanPack Kraków i AZS InvestInTheWest Gorzów Wlkp. z bilansem 5-1 mają szansę na bezpośredni udział w 1/8 finału.

Zdjęcie Wisła CanPack Kraków / PAP/Jacek Bednarczyk /PAP



Akademiczki, jako jedyna z polskich drużyn, grały w czwartek i rozgromiły szwedzki Soedertaelje 113:57.



W środę wygrane dały awans Artego Bydgoszcz, które było lepsze w Moskwie od byłego mistrza Euroligi Spartaka Region (55:44) oraz Enerdze Toruń. "Katarzynki" pokonały wysoko grecką Niki Lefkadia 98:45. Wisła CanPack Kraków była pewna udziału w play off, a na zakończenie tej fazy zwyciężyła Besiktas Stambuł 78:49.



Do fazy play off awansują po dwie najlepsze drużyny z pięciu grup w obydwu Konferencjach oraz po dwa zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.



FIBA po zakończeniu wszystkich meczów stworzy ranking od 1 do 24, który zadecyduje o parach fazy pucharowej. Pierwsze osiem drużyn będzie pewnych udziału w 1/8 finału, a ekipy z miejsc 9-24 zagrają w pre play off o prawo gry w gronie najlepszych 16 zespołów PE.