Puchar Europy FIBA: Mateusz Ponitka liderem grupy z Lokomotiwem Kubań

Koszykarze Lokomotiwu Kubań z Mateuszem Ponitką pokonali w Krasnodarze Cedevitę Zagrzeb 80:76 w meczu 9. kolejki Pucharu Europy i umocnili się na prowadzeniu. Arka przegrała we wtorek w Gdyni z Albą Berlin 64:76, doznając ósmej porażki w tych rozgrywkach.

Ponitka był najlepszym zawodnikiem Lokomitiwu - miał 17 pkt (4 z 5 za dwa punkty i 1 z 2 zza linii 6,75 m), osiem zbiórek, asystę i przechwyt. Trafił też sześć z ośmiu wolnych, w tym obydwa przyznane przez arbitrów na 24 sekundy przed końcem, przy jednopunktowym prowadzeniu gospodarzy (76:75). Jednym z sędziów był Marcin Kowalski z Wrocławia.



Ostatni mecz Arka rozegra na wyjeździe z CSP Limoges.



W PE biorą udział 24 ekipy podzielone na cztery grupy. Cztery najlepsze drużyny z każdej awansują do fazy Top 16 i utworzą cztery nowe grupy. Po dwa najlepsze zespoły awansują z nich do ćwierćfinału. Od tej fazy rywalizacja toczyć się będzie systemem play off do dwóch zwycięstw.





Wyniki meczów 9. kolejki grupy B Pucharu Eurooy FIBA:





Arka Gdynia - Alba Berlin 64:76 (12:19, 21:25, 19:17, 12:15

Tofas Bursa - Limoges CSP 92:98 (22:28, 24:19, 22:21, 24:30)

Lokomotiw Kubań Krasnodar - Cedevita Zagrzeb 80:76 (17:8, 21:19, 21:23, 21:26)

