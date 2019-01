Puchar Europy FIBA: Mateusz Ponitka i AJ Slaughter pomogli swoim ekipom w wygranych

Reprezentanci Polski Mateusz Ponitka (Lokomotiw Kubań Krasnodar) i naturalizowany Amerykanin A.J. Slaughter (ASVEL Villeurbanne) byli kluczowym koszykarzami swoich ekip w meczach 4. kolejki fazy Top 16 Pucharu Europy i poprowadzili je do wygranych oraz awansu do play off.

Zdjęcie AJ Slaughter /AFP



Lokomotiw po raz drugi pokonał w tej fazie Ratiopharm Ulm, tym razem 88:76, a Ponitka zdobył 10 punktów, sześć zbiórek, dwa przechwyty i asystę.



Reprezentant Polski przebywał na parkiecie najdłużej w swojej ekipie (28 minut) i w tym czasie trafił trzy z sześciu rzutów za dwa punkty, jeden za trzy (na dwie próby) i jeden wolny. Najlepszym strzelcem gospodarzy był Dorell Wright (20 pkt). To trzecia wygrana Lokomotiwu, która dała mu awans do ćwierćfinałów na dwie kolejki przed końcem tej fazy.



Liderem grupy F jest ASVEL Villeurbanne z A.J. Slaughterem. Francuski klub pokonał Fraport Skyliners Frankfurt 75:52, a rozgrywający biało-czerwonych uzyskał 15 pkt (3/4 za dwa i 3/4 za trzy), będąc najlepszym strzelcem ASVEL.



Walcząca w gr. G Unicaja Malaga z Adamem Waczyńskim pokonała na wyjeździe CSP Limoges 78:77 i z bilansem 3-1 zajmuje drugie miejsce i jest bliska awansu do 1/4 finału. Polak grał tylko 10 minut i punktów nie zdobył.



W pierwszej fazie PE występowała Arka Gdynia, ale z bilansem 1-9 nie zdołała zakwalifikować się do fazy Top 16.