Puchar Europy FIBA: Mateusz Ponitka i Adam Waczyński w formie

Reprezentanci Polski Mateusz Ponitka (Lokomotiw Kubań Krasnodar) i Adam Waczyński (Unicaja Malaga) byli czołowymi koszykarzami swoich ekip w meczach 5., przedostatniej kolejki fazy Top 16 Pucharu Europy, ale ich dobra gra nie pomogła w odniesieniu zwycięstw.



Ponitka miał najwyższą efektywność w Lokomotiwie (22), ale jego zespół uległ na wyjeździe 61:72 ASVEL Villerbaunne z innym kadrowiczem, naturalizowanym Amerykaninem A.J. Slaughterem w składzie. Urodzony w Ostrowie koszykarz miał sto procent skuteczności rzutów - trafił raz za trzy oraz sześć wolnych (w sumie 9 pkt), ponadto miał trzy zbiórki, dwie asysty, dwa przechwyty i jedną stratę. Slaughter uzyskał dwa punkty, miał trzy asysty i zbiórkę.



Unicaja Malaga we własnej hali po raz drugi w tych rozgrywkach uległa drużynie Valencia Basket, tym razem 69:72. Kapitan biało-czerwonych Adam Waczyński był drugim strzelcem - w 25 minut uzyskał 13 pkt, miał dwie zbiórki i dwie asysty.



Mimo porażek zespoły Polaków są pewne udziały w play off. Zajmują drugie miejsca w swoich grupach z bilansem 3-2. Liderami są ASVEL (gr. F) i Valencia (gr. G), które maja komplet zwycięstw.



W pierwszej fazie PE występowała Arka Gdynia, ale z bilansem 1-9 nie zdołała zakwalifikować się do fazy Top 16.