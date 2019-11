Koszykarze Legii Warszawa przegrali w Danii z Bakken Bears Aarhus 74:77 (16:28, 12:21, 27:15, 19:13) w swoim szóstym, ostatnim meczu gr. H Pucharu Europy FIBA. Wojskowi mają bilans 1-5 i już wcześniej stracili szanse awansu do kolejnej fazy rozgrywek.

Legioniści, którzy wrócili do europejskiej rywalizacji po 48 latach, wygrali tylko pierwsze spotkanie w grupie z fińską Katają Basket Joensuu. W Aarhus w drugiej połowie podopieczni trenera Tane Spaseva byli lepsi od rywali, ale fatalne dwie pierwsze kwarty (po 20 minutach przegrywali 28:49) przesądziły o porażce. W Warszawie Bakken wygrali w ostatnich sekundach 84:83.

Wojskowi rywalizowali we wrześniu w eliminacjach Ligi Mistrzów FIBA. W pierwszej rundzie pokonali mistrza Kosowa Sigal Prisztina 81:79 i 85:83 po dwóch dogrywkach, w drugiej przegrali 61:74 i 63:78 z rosyjskim Niżnym Nowogrodem, co sprawiło, że trafili do niższego szczebla europejskich rozgrywek.

W PE FIBA walczyły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do drugiej fazy, także grupowej, awansowały po dwie najlepsze z każdej z nich. Z czterech nowych grup po dwa najlepsze zespoły zagrają w ćwierćfinałach. Od tej fazy walka toczyć się będzie systemem mecz i rewanż.

Bakken Bears Aarhus - Legia Warszawa 77:74 (28:16, 21:12, 15:27, 13:19)

Legia: Michał Michalak 18, Filip Matczak 15, Milan Milovanović 12, Michael Finke 9, Drew Bradon 8, Romaric Belemene 8, Jakub Nizioł 2, Adam Linowski 2, Dawid Sączewski 0;

Najwięcej dla Bakken: Ryan Evans 14, Darko Jukić 12, Michel Diouf 11.

Kataja Basket Joensuu - Egis Kormend 95:91

Tabela końcowa:

pkt M Z P kosze

1. Bakken Bears 11 6 5 1 502:476

2. Egis Kormend 10 6 4 2 491:465

-------------------------------------------------------------

3. Kataja Basket Joensuu 8 6 2 4 489:537

4. Legia Warszawa 7 6 1 5 476:480