Puchar Europy FIBA. Anwil z Iraklisem, Stal z Heroes Den Bosch w 1/8 finału

Koszykarze Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. zmierzą się z holenderskim Heroes Den Bosch, a Anwil Włocławek z greckim Iraklisem BC Saloniki w 1/8 finału Pucharu Europy FIBA. Losowanie odbyło się w środę w Monachium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Daniel Gołębiowski: W szatni powiedzieliśmy sobie kilka gorzkich (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Ostrowianie, którzy przed tygodniem wygrali rywalizację w grupie C mogli liczyć na rozstawienie w losowaniu. Podopieczni Igora Milicicia o awans do ćwierćfinału zmierzą się z Heroes Den Bosch. Holendrzy zajęli drugą lokatę w trzyzespołowej grupie F.

Reklama

W przypadku wygranej, Stal w kolejnej rundzie zagra ze zwycięzcą pary BC Prometey Kamianskie (Ukraina) - Belfius Mons-Hainaut (Belgia).

Z kolei Anwil, który do 1/8 finału zakwalifikował się z trzeciej pozycji, zmierzy się ze zwycięzcą grupy A - Iraklisem BC. Wygrany z tej pary o awans do Final Four rozgrywek spotka się z Ironi Ness Ziona (Izrael) lub BC Kijów Basket (Ukraina).

Spotkania 1/8 oraz ćwierćfinały rozegrane zostaną w dniach 23-25 marca w jednym mieście, tzw. bańce. Gospodarz nie został jeszcze wybrany.

lic/ co/