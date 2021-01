​Anwil Włocławek będzie gospodarzem dwóch styczniowych turniejów Pucharu Europy FIBA. W Hali Mistrzów zagra nie tylko grupa gospodarza, ale również grupa C z koszykarzami Arged BM Slam Stali Ostrów Wlkp. 12 meczów w tzw. bańkach rozegranych zostanie od 26 do 29 stycznia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. EBL: Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek 94-85. Skrót meczu Polsat Sport

Jak wcześniej informowała PAP, Anwil Włocławek będzie gospodarzem styczniowego turnieju grupy E Pucharu Europy koszykarzy, w którym wystąpią także zespoły: London Lions, ukraiński BC Dnipro Dniepr oraz szwajcarski Fryburg Olympic.

Reklama

W poniedziałek włocławski klub poinformował, że będzie jednak gościł dwie tzw. bańki, gdyż żaden z zespołów z grupy C nie podjął się organizacji takiego turnieju. We Włocławku wystąpią więc także Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. oraz węgierski Szolnoki Olajbanyasz, Sporting CP Lizbona oraz Ironi Ness Ziona z Izraela.

"To wielki sukces klubu, który stale zaznacza swoją obecność nie tylko na parkietach, ale i w kuluarach koszykówki międzynarodowej" - poinformował Anwil Włocławek w poniedziałkowym oświadczeniu.

Podkreślono w nim także, że formuła tzw. bańki powoduje, iż wszystkie zespoły będą skoszarowane w hotelu, a ich pobyt zostanie ograniczony do przebywania w pokojach, restauracji oraz pomieszczeniach marketingowych. Wyjście poza budynek będzie możliwe tylko na trening oraz na mecz.

"Dodatkowo każdy z członków zespołu przejdzie serię testów na obecność koronawirusa przed, jak i podczas imprezy" - poinformowano.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Jeżeli polskie przepisy pozwolą pod koniec stycznia na obecność kibiców na trybunach — ta nie jest zakazana przez władze FIBA.

24 listopada FIBA poinformowała o zmianie formuły rozgrywek z powodu pandemii COVID-19; zespoły będą rywalizować w turniejowych "bańkach" w swoich grupach, nie zaś systemem wyjazdowym mecz i rewanż jak w poprzednich latach.

Sezon zasadniczy miał się rozpocząć jesienią, ale jego inauguracja z powodu koronawirusa została przesunięta najpierw na początek stycznia 2021, a następnie na koniec tego miesiąca.

Dwie czołowe drużyny z każdej grupy, a także najlepsze cztery zespoły z trzecich miejsc awansują do 1/8 finału. Ta faza również odbędzie się w formie zamkniętych turniejów od 23 do 25 marca 2021. Final Four rozegrany zostanie od 23 do 25 kwietnia.

Zdjęcie Hala Mistrzów we Wlocławku / Foto Piotr Kieplin / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix

Autor: Tomasz Więcławski