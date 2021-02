Puchar Europy FIBA. Anwil i Stal zagrają w "bańce" w Den Bosch o ćwierćfinał

Koszykarze Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. i Anwilu Włocławek zagrają w "bańce" w holenderskim Den Bosch w spotkaniach 1/8 finału Pucharu Europy FIBA. Ostrowianie zmierzą się w marcu o ćwierćfinał z Heroes Den Bosch, a włocławianie z greckim Iraklisem BC Saloniki.

Spotkania w 1/8 finału odbędą się 23 i 24 marca. Jeden mecz między zespołami tworzącymi pary zadecyduje o awansie do ćwierćfinału, także w tej samej "bańce".



W przypadku wygranej Arged BMSlam Stali rywalem w 1/4 finału będzie zwycięzca rywalizacji BC Prometej Kamianskie (Ukraina) - Belfius Mons-Hainaut (Belgia). Jeśli zespół z Włocławka pokona faworyta z Grecji, to w ćwierćfinale zmierzy się z lepszym z pary Ironi Ness Ziona (Izrael), BC Kijów Basket (Ukraina). Mecze tej fazy odbędą się 25 i 26 marca.



Gospodarzami "baniek" w 1/8 i 1/4 finału będą, oprócz Den Bosch, rumuńska Oradea i bułgarski Botewgrad.



Zwycięzcy ćwierćfinałów awansują do turnieju finałowego - Final Four, który zaplanowano na 23-25 kwietnia (na razie nie wyznaczono gospodarza).



