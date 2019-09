Puchar Europy. Arka Gdynia rozpoczyna w Oldenburgu drugi sezon

Koszykarze Arki wtorkowym meczem w Oldenburgu z Ewe Baskets (godz. 20) rozpoczynają walkę w grupie D sezonu 2019/20 Pucharu Europy. W debiutanckich poprzednich rozgrywkach gdynianie odnieśli jedno zwycięstwo w 10 spotkaniach.

Zdjęcie Przemysław Frasunkiewicz, trener Arki /Piotr Matusewicz /East News

Klub z Gdyni wrócił w zeszłym roku do rywalizacji w europejskich pucharach po sześciu latach przerwy. W debiutanckim minionym sezonie w Pucharze Europy zawodnicy Arki z jedną wygraną (pokonali u siebie Limoges CSP 87:78) i dziewięcioma porażkami zajęli ostatnie miejsce w grupie.

W rozgrywkach uznawanych za zaplecze Euroligi podopieczni trenera Przemysława Frasunkiewicza zmierzą się teraz w grupie, oprócz niemieckiej ekipy, z triumfatorem PE w 2016 roku Galatasaray Doga Sigorta Stambuł i zwycięzcą z kolejnego sezonu Unicają Malaga (z reprezentantem Polski Adamem Waczyńskim w składzie), a ponadto uczestnikiem poprzedniej edycji Euroligi Buducnost Voli Podgorica i Dolomiti Energia Trento.

- Biorąc pod uwagę budżety i koszykarzy z doświadczeniem w europejskich pucharach, za faworyta naszej grupy uważam zespoły ze Stambułu i Malagi. My natomiast dysponujemy w grupie najskromniejszymi środkami i awans do kolejnej fazy będzie dla nas niesamowitym sukcesem - powiedział Frasunkiewicz.

Arka, wówczas pod szyldem Asseco, w latach 2004-2013 (na początku jako Prokom Trefl Sopot) reprezentowała Polskę w prestiżowej Eurolidze.

W PE biorą udział 24 europejskie teamy podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Na tym etapie spotkania rozgrywane będą od 1 października do 18 grudnia. Cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do kolejnej fazy - Top 16 i utworzą cztery nowe grupy. Dwie najlepsze ekipy (rywalizacja toczyć się będzie od 8 stycznia do 4 marca) awansują do ćwierćfinałów i od tego momentu zespoły grać będą systemem play off do dwóch zwycięstw. Finałowe spotkania zaplanowano od 21 do 27 kwietnia.

W poprzedniej edycji triumfowali koszykarze Walencji, którzy w decydującej rozgrywce okazali się lepsi 2:1 od Alby Berlin.

Terminarz meczów Arki w grupie D PE:

1. kolejka, 1 października: EWE Baskets Oldenburg - Arka Gdynia (godz. 20.00)

2. kolejka, 9 października: Arka - Unicaja Malaga (godz. 19.30)

3. kolejka, 16 października: Budocnost VOLI Podgorica - Arka (godz. 19.45)

4. kolejka, 23 października: Dolomiti Energia Trento - Arka (godz. 19.30)

5. kolejka, 30 października: Arka - Galatasaray Doga Sigorta Stambuł(godz. 20.00)

6. kolejka, 5 listopada: Arka - EWE Baskets Oldenburg (godz. 20.00)

7. kolejka, 13 listopada: Unicaja Malaga - Arka godz. 20.45)

8. kolejka, 20 listopada: Arka - Budocnost VOLI Podgorica (godz. 20.00)

9. kolejka, 11 grudnia: Arka - Dolomiti Energia Trento (godz. 20.00)

10. kolejka, 18 grudnia: Galatasaray Doga Sigorta Stambuł - Arka (godz. 18.00)

Autor: Marcin Domański