Puchar Europy: Arka Gdynia - Budocnost Podgorica 61:78

Koszykarze Arki przegrali u siebie z Budocnostią Voli 61:78 (18:18, 12:23, 16:28, 15:9) w swoim ósmym meczu grupy D Pucharu Europy. Była to piąta, w tym czwarta z rzędu porażka gospodarzy w tych rozgrywkach. W Podgoricy gdynianie triumfowali 62:59.

11 grudnia podopieczni trenera Przemysława Frasunkiewicza podejmą Dolomiti Energię Trydent.

Gospodarze fatalnie wypadli w drugiej i trzeciej kwarcie. W tym fragmencie koszykarze ze stolicy Czarnogóry zdobywali punkty z dziecinną łatwością i w 28. minucie prowadzili już różnicą 20 punktów (61:41), a tuż po rozpoczęciu czwartej kwarty wygrywali nawet 73:46.

- W tym spotkaniu robiliśmy co mogliśmy, ale nic nie mogliśmy trafić. I w pewnym momencie rywale nas zdominowali - skomentował Frasunkiewicz.

W Arce zawiódł lider Josh Bostic, który w poprzednich meczach notował średnio 14,4 punktu. Z Buducnostią Amerykanin, który w Podgoricy zdobył 19 punktów, nie trafił żadnego z ośmiu rzutów z gry i zapisał na swoim koncie zaledwie dwa "oczka". W gdyńskim zespole tylko jeden zawodnik zdobył więcej niż 10 punktów - Leyton Hammonds 11.

Z kolei goście, po sześciu wcześniejszych porażkach w grupie D, odnieśli w Pucharze Europy drugie kolejne zwycięstwo.

- Od pewnego czasu prezentujemy wysoką formę, co też potwierdziliśmy w tym spotkaniu. Byliśmy dobrze przygotowani do tej rywalizacji i przyjechaliśmy do Gdyni po zwycięstwo. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to bardzo ważny mecz, bo tylko wygrana przedłużała nasze nadzieje na awans do Top 16. W pierwszych trzech kwartach graliśmy zdecydowanie lepiej niż Arka i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Najważniejsze, że udało nam pokonać rywali wyższą różnicą niż przegraliśmy u siebie, dzięki czemu nadal jesteśmy w grze. Oczywiście wielkich szans na znalezienie się w kolejnej rundzie nie mamy, ale będziemy walczyć do końca - zapewnił szkoleniowiec Podgoricy Petar Mijović.

Teraz w Pucharze Europy nastąpi przerwa. 11 grudnia gdynianie podejmą zespół Dolomiti Energia, który także w środę przegrał w Oldenburgu z Ewe Baskets 88:108. Zarówno Arka jak i drużyna z Trydentu mają na koncie trzy triumfy i zwycięzca tej konfrontacji znacznie przybliży się, a może nawet zapewni sobie awans do Top 16. 23 października żółto-niebiescy wygrali we Włoszech 91:80.



Arka Gdynia - Budocnost Voli Podgorica 61:78 (18:18, 12:23, 16:28, 15:9)

Arka: Leyton Hammonds 11, Armani Moore 9, Dariusz Wyka 8, Devonte Upson 8, Benjamin Emelogu 7, Krzysztof Szubarga 5, Bartłomiej Wołoszyn 5, Adam Hrycaniuk 4, Grzegorz Kamiński 2, Josh Bostic 2, Wojciech Czerlonko 0.

Budocnost Voli: Justin Cobbs 17, Hassan Martin 14 , Nikola Ivanović 12, Suad Szehović 11, Scott Bamforth 6, Petar Popović 6, Aleksa Ilić 5, Danilo Nikolić 2, Luka Bożić 2, Martins Meiers 2, Milić Starovlah 1, Zoran Nikolić 0.



EWE Baskets Oldenburg - Dolomiti Energia Trydent 108:88 (22:28, 22:18, 30:23, 34:19)

Galatasaray Stambuł - Unicaja Malaga 91:80 (12:24, 22:15, 33:8, 24:33)

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. Unicaja Malaga 14 8 6 2 661:618

2. Galatasaray Stambuł 13 8 5 3 643:625

3. EWE Oldenburg 13 8 5 3 670:643

4. Asseco Arka Gdynia 11 8 3 5 559:614

5. Dolomiti Trydent 10 8 3 5 624:663

6. Buducnost Podgorica 10 8 2 6 591:595