Koszykarki Energi Toruń pokonały Arkę Gdynia 68:66 (15:19, 15:12, 19:17, 19:18) i awansowały do niedzielnego finału turnieju Pucharu Polski rozgrywanego w Bydgoszczy. Torunianki zmierzą się w nim z mistrzyniami Polski CCC Polkowice.

Rywalizacja zespołów z Gdyni i Torunia wyglądała zupełnie inaczej niż pierwszy półfinał Pucharu Polski rozegrany w bydgoskiej hali Artego Arena. Żadna ze stron od pierwszych minut nie mogła zdobyć większej przewagi. Oba zespoły z podobną skutecznością grały zarówno w ataku, jak i obronie i na zmianę minimalnie wygrywały kolejne kwarty. Przed ostatnią odsłoną zawodniczki z grodu Kopernika prowadziły zaledwie jednym punktem 49:48.

Początek decydujących dziesięciu minut zapowiadał walkę o wygraną do ostatnich sekund. W połowie czwartej odsłony dzięki wcześniejszym dwóm rzutom "za trzy" Melissy Diawakany i Emilii Tłumak Energa minimalnie odskoczyła. Wystarczyła jednak chwila nieuwagi, by akcją 2+1 popisała się Barbora Balintova i Arka traciła do rywalek tylko jeden punkt. Emocje trzymały w napięciu do samego końca. Na 15 sekund przed ostatnim gwizdkiem Energa prowadziła 66:64 i obaj trenerzy wykorzystali swoje czasy, by ustalić z zespołami taktykę. Skutecznie wykonane rzuty osobiste przez Alice Kunek dały koszykarkom z Torunia wygraną 68:66 i tym samym awans do finału, gdzie zmierzą się z CCC Polkowice.

"Muszę pogratulować swoim zawodniczkom. Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Byliśmy gotowi na walkę, bo widzieliśmy, że z tak dobrym przeciwnikiem jej nie zabraknie. Przez całe spotkanie żadna z drużyn nie mogła zdobyć większej niż jeden, dwa punkty przewagi. Oba zespoły zagrały dobrze w obronie. Nam udało się minimalnie być lepszym, w czym duża zasługa Alice Kunek, która zdobyła aż 25 punktów. Teraz przed nami krótki odpoczynek i wracamy do gry jutro w finale" - powiedział trener Energi Stefan Svitek.

Wcześniej mistrzynie Polski z Polkowic rozbiły obrończynie trofeum sprzed roku i jednocześnie gospodarza tegorocznego turnieju - Artego Bydgoszcz. Przewaga koszykarek CCC od pierwszych minut nie podlegała dyskusji, a nerwowa gra, niecelne rzuty i niepotrzebne straty Artego powodowały, że bydgoszczanki nie były w stanie nawiązać jakiejkolwiek walki.

Niedzielny finał zaplanowano na godz. 15.00

Wyniki półfinałów:

Arka Gdynia - Energa Toruń 66:68 (19:15, 12:15, 17:19, 18:19).

Punkty:

Arka Gdynia: Emma Cannon 25, Anna Makurat 14, Barbora Balintova 11, Rebecca Allen 5, Kamila Podgórna 5, Sonja Greinacher 4, Anna Jurcenkova 2, Santa Baltkojiene 0, Aldona Morawiec 0, Amalia Rembiszewska 0.

Energa Toruń: Alice Kunek 25, Laura Svaryte 12, Emilia Tłumak 9, Agnieszka Skobel 8, Ana-Marija Begic 6, Angelika Stankiewicz 5, Melissa Diawakana 3, Roksana Schmidt 0, Katarzyna Trzeciak 0.

CCC Polkowice - Artego Bydgoszcz 78:45 (18:6, 23:14, 23:5, 14:20).

Punkty:

CCC Polkowice: Tiffany Hayes 18, Temitope Fagbenle 13, Styliani Kaltsidou 10, Lynetta Kizer 8, Karolina Puss 7, Johannah Leedham 6, Jasmine Thomas 5, Weronika Gajda 5, Agnieszka Kaczmarczyk 4, Dominika Owczarzak 2, Julia Tyszkiewicz 0.

Artego Bydgoszcz: Julie McBride 9, Karolina Poboży 7, Ziomara Morrison 7, Tamara Radocaj 5, Elżbieta Międzik 5, Agnieszka Szott-Hejmej 4, Alexis Hornbuckle 4, Dragana Stankovic 2, Paulina Kuczyńska 2.

Krzysztof Frydrych