Polski zespół z pierwszym zwycięstwem. Pokonał uczestnika Final Four

BC z ZVZ mierzyło się również w poprzednim sezonie w fazie grupowej i wygrywając w Pradze 83:80 sprawił ogromną niespodziankę. W rewanżu rywalki wzięły srogi rewanż zwyciężając w Polkowicach aż 92:57. Ostatecznie zespół z Czech dotarł do Final Four, gdzie zajął czwarte miejsce, a drużyna trenera Karola Kowalewskiego odpadła z rozgrywek po fazie grupowej.

Druga kwarta zaczęła się od 0:6, przyjezdne wyszły na prowadzenie i trenerKowalewski poprosił o czas. Przerwa poskutkowała, bo zaraz po wznowieniu gry trafiła Brittney Sykes, ale cenniejszy był powrót do twardej obrony. Zespół z Czech przez ponad trzy minuty nie potrafił znaleźć drogi do kosza i BC nie tylko wrócił na prowadzenie, ale odskoczył na dziewięć punktów (32:23). W tym momencie to trenerka Natalia Hejkova poprosiła o czas. Przewaga polkowiczanek przestała rosnąć od tego momentu, ale w połowie meczu i tak prowadziły (40:33).