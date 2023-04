Polski zespół o krok od historycznego triumfu! Heroiczna walka z faworytami

Anwil Włocławek jeszcze przed starciem z Cholet Basket w ramach FIBA Europe Cup zdołał napisać wspaniałą historię i stał się drugą polską drużyną, która zaszła tak daleko we wspomnianych rozgrywkach - czyli do finału. W 2021 r. bowiem szlak przetarła Stal Ostrów Wielkopolski, która w dwumeczu o tytuł musiała jednak uznać wyższość izraelskiego Ironi Nes Ziona.

FIBA Europe Cup. Anwil Włocławek - Cholet Basket: Przebieg meczu

Anwilowi niezmiennie pewne kłopoty sprawiał przy obronie Boris Dallo - potężny gracz był bardzo aktywny i wymagał masy uwagi na całym obszarze od bezpośredniej okolicy kosza do linii rzutów za trzy punkty. Niestety nie tylko on poczynał sobie całkiem odważnie i w końcu przewaga Cholet wynosiła 47-40 na trzy minuty przed syreną.

Gdy na zegarze pozostała mniej niż minuta do końca drugiej odsłony, pod koszem rywali doskonale odnalazł się Malik Williams, który będąc w otoczeniu trzech oponentów zdołał dorzucić piłkę do kosza. Niestety w kolejnej akcji... faulował i przyjezdni zyskali "oczko" z rzutu osobistego. Kwarta zakończyła się wynikiem 53-49 na korzyść Cholet Basket - na sam koniec najpierw punktował Ellis, a zdążył mu jeszcze odpowiedzieć Sanders, rozkręcający się z każdą chwilą.

Walka na parkiecie była bardzo zacięta - goście w pewnym momencie odskoczyli na sześć punktów, ale nie zdołali zdominować Anwilu, który skutecznie niwelował dysproporcję. Na mniej niż cztery minuty do końca kwarty sporym sprytem wykazał się Greene IV, który zmylił rywala i podał do Nowakowskiego - ten zaliczył przepiękną "trójkę" i Cholet Basket prowadził już tylko 61-60.

Koszykarz ten po krótkiej pauzie zanotował za to ważny blok, dzięki czemu Cholet nie zdołał rozpocząć czwartej odsłony od powiększenia przewagi. Na prowadzenie wyszli za to gospodarze po celnym rzucie za trzy i to zapowiadało, że emocji nie zabraknie do ostatniej sekundy.