Polski sędzia w światowym topie. Podziwia Marciniaka. "Zwierzę turniejowe"

Andrzej Klemba: Pytanie na rozgrzewkę - sędziowanie w finale Eurobasketu czy oglądanie finału z udziałem Polaków?

Wojciech Liszka: Trudne pytanie. Trzymam kciuki za Polaków i skupiam się na tym, żeby być gotowym sędziować jak najdalej na Eurobaskecie.

Pytam cię jako osobę ze środowiska koszykarskiego. Na co stać reprezentację Polski w mistrzostwach Europy?

- Jakbyśmy cofnęli się do poprzedniego Eurobasketu, to jeszcze w połowie fazy grupowej niewiele osób postawiłoby na to, że Polacy dojdą tak daleko. Ocena gry na podstawie meczów przygotowawczych nie jest do końca obiektywna. Trzeba dać tej drużynie czas. Polacy mają to do siebie, że mamy duszę walczaków i jak nadejdą trudne spotkania, to będą bić się o każdy centymetr na parkiecie i nawet jak zabraknie umiejętności, to walecznością będą chcieli to rekompensować. Udowodnili to w mistrzostwach świata w Chinach i na Eurobaskecie w Niemczech. Powiedzenie, że zagrają w finale byłoby czymś superoptymistycznym, ale życzę im i sobie, żebyśmy spotkali się w Rydze [tam odbędzie się faza pucharowa - przyp. red.].

W polskiej grupie Francja i Słowenia na papierze wydają się poza zasięgiem, ale z pozostałymi rywalami mecze powinny być wyrównane. Trzecie, czwarte miejsce, ale może też skończyć się rozczarowaniem?

- Każda drużyna z doświadczeniem z dużej imprezy wie, że trzeba patrzeć na najbliższy mecz i iść dzień po dniu. Bo może być tak, że właśnie ten pierwszy dzień zdecyduje, ale być może też ostatni. Najpierw gramy ze Słowenią. Okej, może nie najłatwiejszy rywal na początek, ale następnego dnia jest kolejny mecz. Trzeba w każde spotkanie włożyć sto procent sił, energii, umiejętności, zaangażowania i patrzeć, co z tego wyjdzie. Małysz miał wykonać dwa równe skoki. To miało przynieść rezultat i dla naszej reprezentacji jest tak samo. Muszą starać się wykonywać równe skoki w każdym meczu i liczyć na to, że da to miejsce, dzięki któremu pojadą do Rygi.

Brak Jeremy'ego Sochana to duży cios dla tej kadry?

- Na pewno. To jeden z najlepszych polskich zawodników i jedyny Polak w NBA. To duża strata dla zespołu, ale jak popatrzymy na poprzedni Eurobasket, to liderami drużyny byli inni zawodnicy. Kadry zespołów w dużej części opierają się na bardzo podobnych składach, w których grali w ostatnich igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata czy Eurobaskecie. W polskiej drużynie ci sami liderzy mogą odegrać taką samą rolę i ta drużyna może być tak samo dobra, jak była trzy lata temu.

Jakie są największe zalety Sochana? Co Polska straciła?

- To jest gracz uniwersalny, który ma bardzo długie ręce i jest świetnym obrońcą. Zagra na obwodzie i pod koszem. Może spenetrować, rzucić za trzy, zebrać piłkę, po prostu być świetnym zadaniowcem. Wielka szkoda, że nie zagra i to z perspektywy tego, że dałby ogromne wsparcie drużynie, jak również tego, że to silny impuls, który zwróciłby większą uwagę kibiców na koszykówkę.

Jest Jordan Lloyd. Gra na zupełnie innej pozycji, ale po występie przeciwko Szwedom można zacierać ręce, bo po kilku treningach z lekkością zdobył 20 punktów.

- Ten zawodnik został wybrany nieprzypadkowo. Ma doświadczenie z gry z Mateuszem Ponitką w Zenicie. Musiało im się dobrze grać. Nie wiem tego, ale domyślam się, że to była rekomendacja Mateusza i trener bardzo dokładnie to przeanalizował. Chodzi o to, żeby był w stanie szybko zintegrować się z drużyną. Liczę na to, że z dnia na dzień, z treningu na trening, z meczu na mecz, jego wartość dla zespołu będzie coraz większa.

Kto jest kandydatem do złota i na gwiazdę turnieju?

- Oczy wszystkich pewnie skierowane są na czołowych graczy NBA - Serba Nikolę Jokicia, Greka Giannisa Antetokounmpo czy Słoweńca Lukę Doncicia. Z tego, co obserwuję, to drużyna grecka sama mówi, że jest dużo lepszym monolitem niż była rok temu na igrzyskach. Mieli dużo więcej czasu, żeby się przygotowywać, więc można się spodziewać, że zagrają lepiej. W zeszłym roku doszli do ćwierćfinału igrzysk i niewiele zabrakło, żeby awansowali do półfinału. Serbowie mają fenomenalny skład, ta drużyna jest mocno skonsolidowana i na pewno bardzo groźna. Słoweńcy na igrzyskach w Tokio o punkt przegrali walkę o finał. Wokół Doncicia jest zbudowana drużyna. To jest nieprawdopodobny talent, który z tym zespołem może zajść bardzo daleko. Francuzi może nie grają najsilniejszym składem, bo zabraknie Victora Wembanyamy czy Rudy'ego Goberta, ale głębia składu jest tak przeogromna, że nie branie ich pod uwagę jako pretendentów byłoby błędem. Grzechem byłoby też nie wskazać Hiszpanów, którzy zawsze są niesamowitą drużyną. Do tego dołożymy Turków, gospodarzy fazy pucharowej Łotyszy , mistrzów świata Niemców i nagle się okazuje, że tych drużyn, które mogą walczyć o złoto jest siedem, osiem. Spodziewam się, że o ile w fazie grupowej zdarzą się mecze, które nie będą wyrównane, to od 1/8 finału to będzie walka naprawdę na zabój.

Wojciech Liszka (z prawej) na początku sędziowskiej kraiery archiwum prywatne

To teraz trochę o polskich arbitrach. W piłce nożnej Szymon Marciniak jest w topie sędziów na świecie. Był m. in. arbitrem finału mistrzostw świata. Dużo się o nim mówi, występuje w reklamach, jest go wszędzie pełno. Ty prowadziłeś finały igrzysk olimpijskich, mistrzostw świta kobiet, mistrzostw Afryki. W sumie kilkanaście najważniejszych meczów. O tobie niewiele się mówi. Trochę żal?

- Absolutnie nie. Siła piłki nożnej jest nieporównywalna i zainteresowanie sprawia, że jest w niej dużo więcej pieniędzy niż w koszykówce. W Polsce, choć również na świecie. Koszykówka jest drugim najpopularniejszym sportem globalnie, ale w naszym kraju to miejsce jest niższe. Poznałem Szymona i uważam, że to super facet, wiele rzeczy, które robimy jest bardzo podobnych. System, w jaki sposób buduje się sędziów, jak arbitrzy rozwijają umiejętności, jest bardzo podobny. Trzymam za niego kciuki w każdym kolejnym turnieju i mam nadzieję, że on też trzyma kciuki za mnie.

Szymon Marciniak zrobił świetną robotę dla promocji profesji sędziowskiej w naszym kraju, a ja staram się dołożyć do tego swoją cegiełkę.

Jeszcze kilkanaście lat temu koszykówka w Polsce było dużo bardziej popularna, a teraz jest nie tylko za piłką nożna, ale także siatkówką czy piłką ręczną. Jako człowieka związanego z koszykówką przez większość życia, to chyba boli?

- Wywodzę się z pokolenia "Hej, hej tu NBA" i zawsze to podkreślam. Wtedy koszykówka była bez wątpienia sportem numer dwa i na każdym boisku było mnóstwo dzieciaków grających w basket. To okres, który rozpalił we mnie miłość do tej dyscypliny. Mam to szczęście, że dotykam koszykówki w różnych zakątkach świata, tam, gdzie ten sport jest naprawdę bardzo wyeksponowany. Cieszę się, że w tej chwili jest na fali wznoszącej i mam nadzieję, że znajdzie swoje odpowiednie miejsce w naszym kraju. Trzymam kciuki, żeby sukces Eurobasketu do tego się przyczynił.

Jak dowiedziałeś się, że będziesz sędzią finału olimpijskiego w Paryżu?

- Turnieje mają to do siebie, że z każdym kolejnym etapem liczba sędziów, którzy mogą prowadzić mecze maleje. W ćwierćfinale prowadziłem chyba najtrudniejsze spotkanie. W pierwszej połowie Serbia przegrywała 24 punktami i wydawało się, że jest po meczu. To z jakim zaangażowaniem rzucili się w drugiej połowie na wszystkich, włącznie z nami, sprawiło, że było to bardzo trudne środowisko pracy. Po tym meczu wydawało mi się, że już zrobiłem wszystko, co do mnie należy i mogę z tarczą wracać do domu. Dostałem półfinał, który poszedł nam dobrze i wtedy czułem, że przed finałem zostało nas już kilku i jestem jedną z opcji. Więc nie było to absolutne zaskoczenie. Dokładnie pamiętam jak w gronie sędziów siedzieliśmy na Polach Elizejskich w restauracji i dostałem wiadomość, że jestem nominowany. I wiedziałem, że nie mogę tego ujawnić. Obok siedział arbiter z Hiszpanii, z którym razem mieliśmy sędziować. Bałem się na niego spojrzeć, bo wiedziałem, że jeżeli nasz wzrok się spotka, to ciężko nam będzie ukryć emocje i wszyscy się dowiedzą. To było wielkie przeżycie. Kilka dni temu była rocznica tego finału. Dużo mediów wspominało wspaniały mecz. Jeden z najlepszych być może meczów w historii koszykówki.

Szukałem zdjęć sędziów z tego finału w kilku agencjach i ich nie było. Mówi się, że najlepiej jak sędziowie są w cieniu i ich nie widać. Tak było właśnie z wami?

- Ten finał był bardzo koszykarski. Zdarzają się spotkania, w których jest więcej walki, jest rwany niż koszykówki. Ten był bardzo koszykarski i posędziowaliśmy go tak, żeby tę dyscyplinę wyeksponować tak mocno, jak się tylko da. Nie rzucaliśmy się w oczy i to była dobra robota.

Podobno przed tym spotkaniem nie było u ciebie nerwów i podszedłeś zadaniowo?

- Z czasem dowiedziałem się tego o samym sobie, że jestem takim zwierzęciem turniejowym, które z każdym spotkaniem czuję się coraz lepiej. W lidze jest mecz, powrót do domu, kolejny mecz, powrót do domu i tak dalej. A na turnieju jestem skoncentrowany w stu procentach, odizolowany od wszystkiego i ze spotkania na spotkanie czuję się coraz lepiej skupiony i przygotowany. Po prostu wychodzę na boisko i wykonuję pracę w pełnej koncentracji. Człowiek się przyzwyczaja do takiego środowiska pracy i nie pamiętam zupełnie stresu. Netflix wydał serię "Court of Gold" o turnieju koszykarskim na igrzyskach i jak spojrzałem na to z boku to pomyślałem: "No ja dziękuję, ja tam byłem w środku". Percepcja jest inna, kiedy to naprawdę się dzieje.

A taki mecz analizujesz pod kątem błędów, trudnych sytuacji, które rozwiązywałeś?

- Każdy. Ne tylko pod kątem błędów, ale też dobrych rzeczy. To jest ciągły proces samodoskonalenia. To dotyczy tak samo meczu młodzieżowego, który sędziuję, meczu towarzyskiego czy też mistrzostw świata albo Eurobasketu. W każdym szukam rzeczy, które jestem w stanie zrobić lepiej. I to nie tylko z perspektywy samego podejmowania decyzji, ale wchodzenia w interakcje z zawodnikami, w jaki sposób coś zakomunikowałem, czy coś było przejrzyste, czy tak samo ocenione w obie strony.

Na Eurobaskecie oprócz ciebie będzie też dwóch Polaków, ale to nie znaczy, że będziecie razem prowadzić mecze?

- Tak, sędziowie są rotowani pomiędzy meczami i składy są różne. To znaczące osiągnięcie dla polskich sędziów, że jedziemy w trójkę. Darek Zapolski i ja będziemy w Rydze, a Michał Proc w Finlandii.

Finał igrzysk sędziowałeś z Hiszpanem i Panamczykiem, ale we wcześniejszych meczach te składy były różne? To kłopot, że te trójki sędziowskie się zmieniają?

- Na Igrzyska Olimpijskie nominowanych było 30 sędziów. To jest grono, które zna siebie bardzo dobrze i my nie spotykamy się po raz pierwszy, tylko na różnych turniejach regularnie sędziujemy. Z sędzią z Panamy prowadziłem już kilka finałów oprócz igrzysk, mistrzostw świata kobiet, pucharu interkontynentalnego czy mistrzostw świata do lat 19. Więc bardzo dobrze się znamy i rozumiemy. Największym wyzwaniem natomiast jest to, żebyśmy w tak dużej grupie sędziowali w taki sam sposób. Podczas Eurobasketu w każdym z czterech miast będzie po 11 arbitrów.

Wracając jeszcze do finału olimpijskiego, jak się prowadziło mecz z gwiazdami, przyzwyczajonymi do sędziów z NBA.

- Europejskie sędziowanie przez ostatnie 10 lat zbliżyło się do tego z NBA. Wykonujemy pracę w oparciu o ten sam playbook. I również na igrzyskach olimpijskich byli arbitrzy z NBA. System pracy jest zbliżony i jesteśmy w stanie robić to razem. I myślę, że dla zawodników to również nie jest takie trudne. Wyzwaniem dla koszykarzy jest to, że przepisy FIBA pozwalają na bardziej fizyczną grę i zacieśniają grę wokół strefy podkoszowej. Trudniej jest dostać się pod kosz i to zawodnicy zauważają. To profesjonaliści i bardzo szybko adaptują się do zasad. Dla nich ważne jest to, żeby przepisy były stosowane tak samo wobec obu drużyn. I tak długo jak to robimy, to nie ma problemu. Im większy profesjonalista, tym lepiej się komunikuje. Zawodnicy NBA z USA czy z innych krajów są nauczeni tego, żeby dobrze się komunikować z sędziami. Jeżeli chcą o coś zapytać, coś zrozumieć, to po prostu przychodzą i rozmawiają.

Nie było z ich strony oznak gwiazdorzenia, lekceważenia czy prób wymuszania czegokolwiek?

- Nie spotkałem się z jakimiś wielkimi symptomami gwiazdorstwa. Nie byli niegrzeczni. Zawsze ktoś ma w sobie emocje, ale nie było tak, żeby ktoś próbował coś wymusić. Duża część tych zawodników, i to da się odczuć, spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem publicznym.

Jest to na tyle przytłaczające, że gwiazdy NBA tworzą wokół siebie taki mur i nie szukają dodatkowych interakcji. Po prostu tak jest dla nich łatwiej i skupiają się na swojej pracy.

A ktoś zaimponował szczególnie?

- Wszyscy ci zawodnicy są niesamowitymi atletami. Nie chciałbym z perspektywy sędziego mówić, że jakiś zawodnik mi imponuje. Potrafię docenić ich warsztat sportowy. Na przykład takiego zawodnika jak Kanadyjczyk Shai Gildeous-Alexander, MVP NBA ostatniego sezonu czy Antetokounmpo, który jest niesamowity fizycznie albo Jokicia za to, że jest niezwykle inteligentnym graczem. Każdy z nich wnosi coś innego. Do tego Curry, LeBron James, których też trudno nie doceniać za ich umiejętności. Gdy jednak wychodzę im sędziować, to patrzę na nich jak na normalnych graczy. Muszę egzekwować, jeżeli robią coś nielegalnego.

Po finale Francuzi mieli pretensje, czy pogodzili się z porażką?

- Zupełnie nie. Myślę, że nasza robota była wykonana naprawdę bardzo dobrze. Nikt nawet się nie zastanawiał nad tym, czy mieliśmy jakiś wpływ na wyniku meczu.

Byłeś już na sędziowskim topie. Masz jeszcze marzenia związane z prowadzeniem finałów?

- Oczywiście, choć finał igrzysk zostanie ze mną na zawsze. Dalej chcę udowodniać, że jestem w stanie być coraz lepszy. Przed nami Eurobasket, w którym będę starał się sędziować jak najdłużej. Potem będą mistrzostwa świata, a na koniec moim marzeniem byłoby wrócić na igrzyska. Sędziować w Los Angeles to by było coś dużego.

