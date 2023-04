Polski klub z historycznym sukcesem. To, co zrobiono z pucharem... Niezwykłe

Już pierwsze starcie między obiema ekipami przyniosło doskonałe wieści dla fanów "Rottweilerów" - ich ulubieńcy bowiem wygrali 81-77, natomiast czekała ich jeszcze wyprawa do Kraju Loary, na niełatwy teren. T am jednak, niesieni dopingiem grup wiernych fanów, znów pokazali wielką klasę .

Choć jeszcze w połowie meczu Cholet prowadziło 42-37, to podopieczni Przemysława Frasunkiewicza zdołali odwrócić losy rywalizacji i zwyciężyli 80-78. Potem zostało już tylko wielkie świętowanie, które... w niezwykły sposób kontynuowano również i kolejnego dnia.

Anwil Włocławek świętuje triumf w FIBA Europe Cup. Puchar trafił do najważniejszych miejsc Paryża

Anwil pochwalił się w mediach społecznościowych bardzo ciekawymi ujęciami - otóż okazałe trofeum, które otrzymała drużyna, nim trafiło do samolotu, który zabierał zawodników z powrotem do Polski, zostało zabrane... w miejsca, które z pewnością rozpozna każdy:

"Ten srebrny jegomość jeździł dziś za nami po całej Francji" - napisano żartobliwie na facebookowym profilu ekipy z Włocławka. W tle, tuż za pucharem, widoczna była Wieża Eiffela oraz Łuk Triumfalny, punkty obowiązkowe dla każdego turysty, który dociera do Paryża. Ten miły akcent spotkał się z ciepłymi reakcjami fanów. "Godny pasażer" - napisała jedna z komentujących zdjęcia osób.

Puchar Europy FIBA. Stal Ostrów Wlkp. przetarła szlaki Anwilowi

Puchar Europy FIBA to relatywnie nowa rywalizacja, ustanowiona w 2015 roku. Co ciekawe nasz kraj miał już jednego przedstawiciela w finale tego współzawodnictwa - w 2021 roku do tego etapu rozgrywek dotarła bowiem Stal Ostrów Wielkopolski, która jednak uległa wówczas izraelskiemu Ironi Nes Ziona.