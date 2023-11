Polski klub nie dał rywalom szans. Ważne pucharowe zwycięstwo obrońców trofeum

FIBA Europe Cup to trzecie pod względem prestiżu i poziomu sportowego rozgrywki koszykarskie na europejskich parkietach. W ubiegłym sezonie Anwil Włocławek po zaciętym finałowym dwumeczu sięgnął po to trofeum , wygrywając oba finałowe spotkania z francuskim Cholet Basket . W roli obrońcy tytułu "Rottweilery" jak na razie nie radzą sobie jednak zbyt dobrze i o ile w Energa Basket Lidze zajmują pierwsze miejsce nie mając żadnej porażki na koncie (7-0), o tyle w swojej grupie Pucharu Europy FIBA przed środowym spotkaniem miały słaby bilans 1-4.

W wieczornym meczu granym we własnej hali Anwil wrócił jednak na zwycięską ścieżkę i wykonał ważny krok do tego, by nadal liczyć się w grze. Spotkanie z Caledonia Gladiators od początku układało się po myśli polskiego klubu, który już po dwóch minutach gry prowadził 9:2, m.in. po trafieniu z dystansu Jakuba Garbacza. Inauguracyjna kwarta toczyła się pod dyktando naszego zespołu, który zakończył ją wynikiem 21:14. W drugich dziesięciu minutach przewaga rosła od początku - za trzy trafiali ponownie Garbacz, a także Victor Sanders. Anwil potrafił powiększyć zaliczkę nawet do szesnastu "oczek", ale później przyjezdni zniwelowali ją o blisko połowę.