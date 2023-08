Polska zna pierwszych możliwych rywali w walce o igrzyska w Paryżu

Polska na tym turnieju nie startuje, ale mimo tego to właśnie w Azji rozstrzygają się jej losy. To mistrzostwa świata bowiem wyłonią ostateczny kształt turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk w Paryżu. Do jednego z czterech takich turniejów awans zdobyła właśnie Polska po udanym turnieju w Gliwicach, w którym pokonała Węgry, Portugalię, Estonię i dwukrotnie Bośnię i Hercegowinę.

Poza nimi taki awans wywalczyły także: Chorwacja jako druga z Europy, Bahrajn z Azji, Kamerun z Afryki oraz nieoczekiwanie Bahamy z Ameryki (kosztem Argentyny).

A są to zespoły właśnie spoza mistrzostw świata, które o miejsce w eliminacjach olimpijskich musiały powalczyć na takich turniejach. Reszta ekip, która bierze udział w mundialu w Azji ma takie miejsca zagwarantowane. Będą więc przeciwnikami m.in. Polski. Co to będą za zespoły?

Igrzyska w Paryżu stawką mistrzostw świata

Pierwsze już znamy, bowiem są to ekipy, które odpadły w rywalizacji grupowej i na pewno nie zajmą czołowego miejsca na mistrzostwach świata ze swego kontynentu, co zwolniłoby je z eliminacji. Jedynym takim krajem jest Francja, która niemal skompromitowała się na mistrzostwach, przegrała 86:88 z Łotwą i została rozbita aż 65:95 przez Kanadę. Nawet ze słabym na turnieju Libanem wygrała tylko 85:79. Z grupy nie wyjdzie, ale na igrzyskach wystartuje jako gospodarz.



Z turnieju po fazie grupowej odpadły już także: Filipiny, którym nie pomogła potężna frekwencja w największej hali świata, Angola, Sudan Południowy (mimo historycznej wygranej z Chinami), Chiny, Jordania, Egipt, Meksyk, Japonia, Finlandia, Zielony Przylądek, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Iran, Liban i wspomniana Francja.

Z tego grona europejskie ekipy jak Finlandia wiedzą już, że ktoś z kontynentu będzie od nich wyżej w klasyfikacji mistrzostw świata, tym samym zdobędzie bezpośredni awans na igrzyska. Finlandia zatem na pewno zagra w kwalifikacjach, może z Polską.

Podobnie rzecz się ma z ekipami amerykańskimi, bo z awansem są już USA, Kanada i inne. A zatem Meksyk na pewno trafia do eliminacji. Podobnie jak i Nowa Zelandia z Oceanii.

Co ciekawe, odpadły wszystkie ekipy azjatyckie i wszystkie afrykańskie, a zatem one dopiero między sobą, w meczach o pozycje 17-32 rozstrzygną, kto pojedzie do Paryża bezpośrednio, a kto zagra w eliminacjach.

Kto zdobywa awans na igrzyska w Paryżu?

gospodarz - Francja

2 zespoły z Europy najlepsze na mistrzostwach świata

2 zespoły z Ameryki najlepsze na mistrzostwach swiata

1 zespół z Azji najlepszy na mistrzostwach świata

1 zespół z Afryki najlepszy na mistrzostwach świata

1 zespół z Oceanii najlepszy na mistrzostwach świata - Australia

4 z kwalifikacji z udziałem m.in. Polski

Chiny w meczu z Sudanem Południowym / Wu Zhuang / AFP

Łukasz Koszarek / AFP

koszykówka / 123RF/PICSEL