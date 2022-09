"Polska wysadza w powietrze Eurobasket". Hiszpanie zszokowani i zachwyceni

"Eurobasket już był szaleństwem po odpadnięciu Serbów Nikoli Jokica i Grecji z Giannisem Antetokounmpo. Ale pożegnanie Luki Doncica i Słowenii, po tak zwariowanym meczu jak ten z Polską, przewraca mistrzostwa do góry nogami" - ocenia madrycki dziennik.

Slaughter zdominował Doncica, kolosalny Ponitka

"Polska prowadził już 23 punktami. Słowenia, z kulawym Doncicem, odrobiła straty na początku czwartej kwarty. Slaughter zdominował jednak Doncica, a kolosalny Ponitka (26 pkt, 16 zbiórek, 10 asyst) zaliczył trzeci triple-doble w historii Eurobasketu" - relacjonuje dziennik.

"Obrońcy tytułu mistrzowskiego pożegnali turniej w niespodziewany sposób. Nawet Doncic nie potrafił im pomóc. Jeśli coś udowadnia ten Eurobasket, to fakt, że drużyna jest ważniejsza niż największe indywidualności. MVP z NBA i ci, którzy są kandydatami, by nimi być w przyszłości, obejrzą półfinały w domu. Przetrwały Hiszpania, Niemcy, Francja i największa niespodzianka - Polska".

Reklama

"Słowenia przegrała mecz defensywą. Albo inaczej: Polacy defensywą go wygrali. Gdyby Doncic miał wielki dzień, może faworyt dałby radę. Ale gwiazda NBA ugrzęzła w defensywnej sieci zastawionej przez Polaków".

Polska miała liderów: Balcerowski, Sokołowski, Ponitka

"Ponitka, Sokołowski i Balcerowski - jako liderzy Polski - dali radę mistrzom Europy. Nawet wtedy, gdy Słowenia odrabiała punkty, Polacy nie okazali się outsiderami niezdolnymi do dotrzymania kroku swoim prześladowcom. Ponitka okazał się nie do zatrzymania. I jeszcze zmusił Doncica do piątego faulu na cztery minuty przed końcem. To był decydujący cios w psychikę Słowenii" - pisze dziennik.

Wyróżnia też Slaughtera, który zdobył punkty na 84:76 dla Polaki. "Mimo wszystko Słowenia miała jeszcze ostatnią szansę na dogrywkę. Przy stanie 87:90 Prepelic próbował wymusić faul, ale sędziowie go nie odgwizdali. Protesty nic nie pomogły. Kolejny faworyt do tytułu z kandydatem na MVP turnieju, pojechał do domu".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LM. Szachtar Donieck myśli już o meczach z Realem Madryt. Wideo INTERIA.TV

ZOBACZ TEŻ:

Polska - Francja. Kiedy, o której półfinał Eurobasketu. Gdzie oglądać

Słowenia była dla Polski ekstremalnym rywalem. Czas na kolejne ekstremum