Polska walczy ze Słowenią na EuroBaskecie. Czas zatem na quiz [GRA NAWROTA]

Radosław Nawrot Koszykówka

To wielki sukces polskich koszykarzy - awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, czyli EuroBasketu i w nim grają ze Słowenią. To dobra okazja na quiz o tym turnieju. Gotowi?

Zdjęcie EuroBasket / AFP