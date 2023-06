Polska koszykówka ma nowego sponsora. Plany są ambitne

- Wiążemy się z Polskim Związkiem Koszykówki na najbliższe trzy lata. Będziemy sponsorem nie tylko reprezentacji męskiej i żeńskiej, ale także nazwę zmienia polska liga. Od teraz to będzie Orlen Basket Liga, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Będziemy również sponsorem reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach i co dla nas bardzo istotne - 16 reprezentacji młodzieżowych - powiedział Adam Burak z zarządu PKN Orlen.

Odrodzenie polskiej koszykówki

- Zaczęło się kiedy byliśmy w Enerdze z obecnym prezesem Danielem Obajtkiem. To wtedy prezes widział wielki potencjał w tej dyscyplinie. I nie pomylił się - powiedział Burak. - Dziś mamy czwartą drużynę męską w Europie. Świetnie gramy w koszykówkę 3x3 i odradza się polska koszykówka klubowa. Pokazały to wyniki Anwilu Włocławek i Stali Ostrów . Chcemy zapewnić spokój finansowy tak żeby polska koszykówka mogła się dalej rozwijać w takim tempie - dodał.

"Liczę, że do kadry dołączy wkrótce Jeremy Sochan"

- Ta umowa i wyniki polskiej koszykówki stwarzają pozytywne perspektywy na przyszłość. Jesteśmy w takim miejscu, w jakim nie pamiętam, żebyśmy byli. Zajęliśmy czwarte miejsce na mistrzostwach Europy, graliśmy w preeliminacjach igrzysk olimpijskich, są sukcesy juniorów, mamy świetnych zawodników. Liczę, że niedługo do kadry dołączy Jeremy Sochan zawodnik robiący furorę w NBA. No i organizujemy Eurobasket w 2025 roku. Mam nadzieję, że to będzie święto koszykówki jakiego w Polsce jeszcze nie było - powiedział Łukasz Koszarek, były już koszykarz (karierę zakończył tydzień temu) i dyrektor męskiej reprezentacji Polski.