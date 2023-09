Polska już wie, z kim zagra o igrzyska olimpijskie. Duże zaskoczenie

I chociaż Polakom udawało się ograć renomowaną Słowenią na ważnych imprezach, takich jak chociażby EuroBasket, to jest to przeciwnik trudny. Jeden z najtrudniejszych, z jakimi biało-czerwoni mogą się zmierzyć w walce o igrzyska olimpijskie w Paryżu. Zdobyli prawo do rywalizacji o nie w niedawnych preeliminacjach w Gliwicach. To tam Polska zdobyła przepustkę kosztem takich ekip jak Izrael, Bośnia i Hercegowina, Węgry, Portugalia czy Estonia.