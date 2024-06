Polscy koszykarze postraszyli faworytów. Grali bez Sochana, znamy powód absencji

Reprezentacja Polski w koszykówce przygotowuje się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Po krótkim zgrupowaniu we Wrocławiu, kadra wyleciała do Grecji na pierwszy mecz towarzyski z Jeremim Sochanem w szerokiej kadrze. Naszego rodzynka w NBA zabrakło na boisku. Pomimo tego, „Biało-Czerwoni” na tle faworyzowanych przeciwników pokazali się z naprawdę dobrej strony.