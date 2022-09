Polscy koszykarze nie mają żadnych szans z Niemcami - twierdzi prasa

Polska zaszła daleko, najdalej od 1971 roku. Półfinał i możliwość gry o medal w ostatnim meczu turnieju to jej największe osiągnięcie od półwiecza. Od 1963 roku Polacy nie mieli medalu, ich gra w półfinale w 1967 i 1971 roku kończyła się czwartą lokatą.

Zdaniem niemieckich mediów, zapewne będzie i tym razem. Sport.de pisze o tym, że chociaż Polska kilkukrotnie na tych mistrzostwach zaskoczyła, z czego najbardziej, gdy wyeliminowała w ćwierćfinale faworyzowany zespół Słowenii (broniący złota), to jednak pewna rzecz zwraca uwagę. Jest to kilka bardzo dotkliwych porażek polskiego zespołu różnicą ponad 25 punktów - z Finlandią, Serbią czy wreszcie najwyżej, bo 54-95 z Francją w półfinale. To pogromy.

Niemcy z kolei nie zagrali na EuroBaskecie słabego meczu. Nawet ich przegrany półfinał z Hiszpanią był spotkaniem dramatycznym i bardzo dobrym. Niemiecka drużyna uległa nieznacznie 91-96, co wskazuje na to, że zawsze rzuca dużo punktów. 91 w porównaniu z 54 Polaków z Francją to przepaść.

Trener gospodarzy Gordon Herbert przypomina o dwóch zaciętych meczach z Polską w eliminacjach mistrzostw świata, niemniej składy ekipy Niemiec w tych pojedynkach odbiegał od obecnego, na EuroBaskecie.

