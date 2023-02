Polscy koszykarze nie dali szans Austrii. Piękne pożegnanie Koszarka!

W meczu prekwalifikacyjnym do Eurobasketu 2025 polscy koszykarze przekonująco wygrali z Austrią. Było to również pożegnanie Łukasza Koszarka, wieloletniego rozgrywającego kadry, który spędził na parkiecie sporo czasu, dokładając swoją cegiełkę do tego zwycięstwa. Gdy pod koniec spotkania opuszczał plac gry, żegnany był owacyjnie przez zebranych w hali fanów.