Polak nie ma sobie równych. Znów został mistrzem świata, mówi o kulisach

Wojciech Kulak, Interia: Kilka dni temu w Mongolii zostałeś mistrzem świata FIBA w konkursie wsadów. Ile już masz takich tytułów w karierze?

Piotr "Grabo" Grabowski, aktualny mistrz świata w robieniu wsadów: - Jeśli chodzi o wygranie konkursu wsadów podczas mistrzostw świata FIBA3X3, jest to mój trzeci złoty medal (Antwerpia 2022, Wiedeń 2023, Ułan Bator 2025). Zdobyłem również srebro w Amsterdamie w 2019 roku.

Który z wsadów w tegorocznych zmaganiach sprawił ci najwięcej frajdy? Po każdym reagowałeś bardzo emocjonalnie.

- Podczas konkursu wsadów towarzyszą bardzo duże emocje. To zupełnie co innego niż skakanie we własnej hali bez publiczności. Zdecydowanie wsady z narzutu są jednymi z trudniejszym, ponieważ piłka musi odbić się w idealnym miejscu i tu trzeba zaznaczyć, że często na tych rozkładanych boiskach do koszykówki 3x3 piłka nie zawsze się odbija tak jakbyśmy tego chcieli. Wydaje mi się, że najcięższy moment był podczas ostatniego wsadu, gdy pierwsza próba wypadła z kosza i wiedziałem, że żeby wygrać druga próba musi się udać.

Jak ocenisz mongolską publiczność? Akurat na konkurs trybuny wypełniły się do ostatniego miejsca.

- Mongolia żyje koszykówką, to piękne, że zostali z nami na konkurs wsadów i kibicowali. To nie była moja pierwsza wizyta w Mongolii i zawsze jestem pod wrażeniem zaangażowania kibiców, ci ludzie żyją koszykówką, to piękne. Do tej pory nie miałem okazji na pobyt bardziej turystyczny, z reguły jestem na boiskach i tam atmosfera i ludzie są wspaniali. Bardzo to doceniam.

Walka o złoty medal to swego rodzaju przerywnik w walce koszykarzy 3x3. Realne byłoby zorganizowanie w przyszłości osobnych, większych zmagań z udziałem tylko i wyłącznie dunkerów?

- Nie powiedziałabym, że był to przerywnik. Mieliśmy eliminacje w piątek i główny konkurs składający się z dwóch etapów w sobotę. Na ten moment zawody FIBA 3X3 to jedne z najlepiej przygotowanych organizacyjnie i pod kątem zasad konkursów wsadów, ale oczywiście są również inne duże imprezy gdzie są konkursy wsadów. Trudno nie łączyć dunkingu z koszykówką, więc dla mnie łączenie takich rywalizacji jest zrozumiałe. Pamiętajmy jednak, że nie każdy dunker jest koszykarzem i na odwrót. Te dwie dyscypliny mają zupełnie inne charakterystyki.

Zmagania w Azji stanowiły twój kulminacyjny punkt w 2025 roku? A może po prostu nie ma u was czegoś takiego jak przygotowywanie się głównie pod imprezę docelową i wszędzie, gdzie się pojawicie, chcecie dać kibicom dobry show?

- Nie czuję się na siłach odpowiadać w imieniu innych. Dla mnie start podczas mistrzostw świata jest oczywiście bardzo ważny, reprezentuje Polskę i wygrana z orzełkiem na piersi jest moim celem. Prosto z mistrzostw świata leciałem na kolejne zawody, także czerwiec/lipiec można nazwać szczytem mojego sezonu. Konkurs to dla mnie start w zawodach, gdzie moim celem jest zajęcie pierwszego miejsca. Natomiast kiedy pytasz mnie o show, to zapraszam na mój pokaz, tam zawsze daję z siebie sto procent pod kątem atrakcyjności dla uczestników imprez. To ważne, aby rozróżniać pokaz wsadów od konkursu wsadów.

Potrafisz określić w ilu mniej więcej imprezach bierzesz udział w jednym roku kalendarzowym?

- Nie liczę ile konkursów, czy imprez odwiedzam w ciągu roku, natomiast jest to z pewnością kilkanaście. Bardzo lubię występować w Polsce, gdzie mogę się spotkać i porozmawiać z fanami koszykówki i nie tylko. Zresztą moi fani to doskonale wiedzą. Do każdego startu się przygotowuję i daję z siebie sto procent. Jestem wdzięczny za to, jak wygląda moje życie. A jeśli chodzi o mecze, to tylko kiedy mam możliwość lubię oglądać Orlen Basket Ligę, najlepiej na żywo.

Polak skacze nad głowami ludzi. I wcale go to nie stresuje

Plan na wsady masz już w głowie na długo przed startem konkursu czy wszystko rodzi się bieżąco?

- Oczywiście, improwizacją nie dasz rady zdobyć złotego medalu. Naturalnie czasami trzeba być przygotowany na niespodziewane, ale wtedy przewagę można zdobyć doświadczeniem i umiejętnościami.

Niemal na każdym konkursie dunkerzy przeskakują nad stojącymi osobami. Wybierane są one spontanicznie, spośród uczestników danego wydarzenia czy ich udział jest już dogadany dużo wcześniej? Na pewno jest to dla nich niesamowite przeżycie, ale z drugiej strony ogromny stres. Tak samo zresztą dla was

- Wsady nad osobami są chyba najatrakcyjniejsze dla osób, które są pod koszem. Często mnie o to proszą uczestnicy moich pokazów. Część z nich faktycznie się lekko stresuje, ja natomiast nie. Gdyby było to dla mnie stresem, to nie chciałabym narażać innych.

Przed zawodami macie coś w rodzaju zamkniętych treningów zapoznawczych, tak by zminimalizować ryzyko nieudanych prób?

- Nie ma czegoś takiego, czasami mamy dostęp po prostu do boiska, gdzie możemy się rozgrzewać. Z reguły są to otwarte boiska, więc sporo osób takie moje rozgrzewki pewnie widziało będąc na zawodach.

Robienie wsadów to twoje zajęcie na pełen etat czy musisz dorabiać po to, by podróżować po świecie i zachwycać kibiców spektakularnymi widowiskami?

- Nie zająłem się robieniem wsadów dla pieniędzy, dodatkowo jak każdy sportowiec mam świadomość tego, że nie da się uprawiać sportu wyczynowego bez ograniczeń. Trzeba zawsze mieć plan B.

Jak obecnie wygląda poziom dunkerów w Polsce? Masz w ojczyźnie solidną konkurencję?

- Wiem, że sporo chłopaków trenuje. Trzymam kciuki za ich rozwój i sukcesy.

Jeżeli już mowa o naszym kraju, to za rok mistrzostwa świata w koszykówce 3x3 odbędą się w Warszawie. Jako obrońca tytułu masz zapewniony występ w konkursie wsadów?

- Myślę, że mogę zaryzykować stwierdzenie, że w Warszawie wystąpię. To będzie niesamowita impreza, wielkie święto koszykówki 3x3 - już nie mogę się doczekać

Stolica naszego kraju to najlepsze miejsce, czy gdybyś miał wybór postawiłbyś na inne miasto?

- O takich sprawach decydują osoby, które z pewnością wiedzą co robią. Pamiętam również mistrzostwa świata U-23 FIBA 3X3 w Lublinie, to było wyjątkowe. Dla mnie najważniejsze, że FIBA 3X3 zawita do Polski i to od razu z największą imprezą rangi mistrzostw świata. Jestem przeszczęśliwy.

