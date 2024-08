Polacy żegnają się z igrzyskami. Litwini zostają w walce o medale

Reprezentacja Polski w koszykówce trzech na trzech awansowała do kolejnej fazy igrzysk olimpijskich w Paryżu, choć na samym końcu nic nie zależało od nas. Biało-Czerwoni ostatecznie rywalizację w grupie zakończyli na szóstym miejscu i o awans do półfinału walczyli z Litwą. Polacy faworytami nie byli i niestety Litwini ze swojej roli się wywiązali, wygrywając 21:15, co sprawia, że Biało-Czerwoni żegnają się z igrzyskami.