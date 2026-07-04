Polscy koszykarze idą jak burza przez eliminację do mistrzostw świata i do tej pory są niepokonani po pięciu spotkaniach. Już teraz "Biało-czerwoni" zapewnili sobie awans do drugiej rundy eliminacji po tym, jak dosłownie rozgromili Austriaków w Wiedniu.

Spotkanie zakończyło sie wynikiem 123-77, ale już po końcowej syrenie, w mediach społecznościowych dużo więcej mówiło się o tym, co działo się na trybunach wiedeńskiej hali, niż o tym, jak wyglądał przebieg meczu. Wszystko przez incydent z udziałem polskich kibiców.

Okazuje się, że doszło do awantury pomiędzy polskimi kibicami i tamtejszą policją, a nagranie z tej sytuacji pojawiło się w serwisie "X". Co więcej, część kibiców musiała opuścić halę już przed zakończeniem spotkania.

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Jak wynika z informacji, do których dotarła "WP Sportowe Fakty", funkcjonariusze mieli wkroczyć do akcji po użyciu przez zorganizowaną grupę kibiców z Polski megafonu podczas dopingu.

Funkcjonariusze mieli użyć siły wobec naszych rodaków i jak wynika z nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych, nie byli oni przesadnie delikatni dla kibiców.

Do wydarzeń z hali miał okazję odnieść się również Aldin Saracevic, sekretarz generalny austriackiej federacji koszykarskiej. Z jego relacji wynika, że sytuacja miała eskalować w kolejnych minutach spotkania, co doprowadziło do ostatecznego wkroczenia służb.

- Przez dwie kwarty podejmowaliśmy różne działania deeskalacyjne i apelowaliśmy o rozsądek. Chcemy zapewnić naszym kibicom bezpieczne oglądanie meczu, dlatego z powodów bezpieczeństwa opuszczenie hali przez ten sektor było ostatecznie nieuniknione - powiedział Saracevic cytowany przez "WP".

Przed Polakami jeszcze jedno spotkanie w pierwszej rundzie eliminacji. W poniedziałek 6 lipca zmierzą się oni z Holandią w TAURON Arenie w Krakowie. Relacja tekstowa na żywo z meczu prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Mateusz Ponitka Mateusz Birecki/REPORTER Reporter

Mateusz Ponitka Michal Dubiel/REPORTER East News

Mateusz Ponitka i Jordan Loyd ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News





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