Polacy zaatakowani w Austrii. Policja ruszyła na kibiców, skandaliczne obrazki

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Polscy koszykarze dosłownie roznieśli Austriaków w Wiedniu w meczu kwalifikacji do mistrzostw świata, wygrywając 123-77. Niestety, polscy kibice nie mogli opuszczać austriackiej stolicy w szampańskich nastrojach. Na trybunach doszło bowiem do starcia z policją. Funkcjonariusz użyli siły i jak wynika z relacji naocznych świadków, część sympatyków musiała opuścić halę już w przerwie spotkania.

Awantura na meczu polskich koszykarzy z Austrią
Awantura na meczu polskich koszykarzy z AustriąFOT. IMAGO/NEWSPIX.PL, X/ screenNewspix.pl

Polscy koszykarze idą jak burza przez eliminację do mistrzostw świata i do tej pory są niepokonani po pięciu spotkaniach. Już teraz "Biało-czerwoni" zapewnili sobie awans do drugiej rundy eliminacji po tym, jak dosłownie rozgromili Austriaków w Wiedniu.

Spotkanie zakończyło sie wynikiem 123-77, ale już po końcowej syrenie, w mediach społecznościowych dużo więcej mówiło się o tym, co działo się na trybunach wiedeńskiej hali, niż o tym, jak wyglądał przebieg meczu. Wszystko przez incydent z udziałem polskich kibiców.

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Okazuje się, że doszło do awantury pomiędzy polskimi kibicami i tamtejszą policją, a nagranie z tej sytuacji pojawiło się w serwisie "X". Co więcej, część kibiców musiała opuścić halę już przed zakończeniem spotkania.

Jak wynika z informacji, do których dotarła "WP Sportowe Fakty", funkcjonariusze mieli wkroczyć do akcji po użyciu przez zorganizowaną grupę kibiców z Polski megafonu podczas dopingu.

Funkcjonariusze mieli użyć siły wobec naszych rodaków i jak wynika z nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych, nie byli oni przesadnie delikatni dla kibiców.

Do wydarzeń z hali miał okazję odnieść się również Aldin Saracevic, sekretarz generalny austriackiej federacji koszykarskiej. Z jego relacji wynika, że sytuacja miała eskalować w kolejnych minutach spotkania, co doprowadziło do ostatecznego wkroczenia służb.

- Przez dwie kwarty podejmowaliśmy różne działania deeskalacyjne i apelowaliśmy o rozsądek. Chcemy zapewnić naszym kibicom bezpieczne oglądanie meczu, dlatego z powodów bezpieczeństwa opuszczenie hali przez ten sektor było ostatecznie nieuniknione - powiedział Saracevic cytowany przez "WP".

Przed Polakami jeszcze jedno spotkanie w pierwszej rundzie eliminacji. W poniedziałek 6 lipca zmierzą się oni z Holandią w TAURON Arenie w Krakowie. Relacja tekstowa na żywo z meczu prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

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