Polacy robią furorę na Eurobaskecie. Ich akcje są hitem!

W obu akcjach główną rolę odgrywał AJ Slaughter, jeden z najjaśniejszych punktów naszej kadry w trwającym turnieju. Rozgrywający we wczorajszym meczu z Izraelem wykazał się wielkim sprytem, przechytrzając Denisa Avdiję, grającego na co dzień w NBA, w barwach Washington Wizards. Slaughter przy wznowieniu gry obił piłkę o pośladki rywala i zanim ten zdążył się zorientować, to już nasz zawodnik mógł zapisywać sobie na koncie dwa dodatkowe punkty.

Druga akcja miała miejsce w dzisiejszym starciu z Holandią. Slaughter przejął piłkę i wyprowadził kontrę naszego zespołu, po czym efektownie obił piłkę o tablicę, podając w ten sposób w tempo do nadbiegającego Aleksandra Balcerowskiego, który mocnym wsadem wykończył akcję.

Eurobasket. Polacy potrafią grać efektownie i są już w 1/8 finału

Reprezentacja Polski w dotychczasowych meczach przegrała jedynie z Finlandią, pokonując z kolei Czechy, Izrael i Holandię. W ostatnim meczu grupowym zmierzymy się z Serbią, ze świetnie grającym Nikolą Jokiciem w składzie. To spotkanie odbędzie się w czwartek 8 września o 21:00. Polacy mają już pewny awans do 1/8 finału, a od wyniku meczu z Serbią zależy, z którego miejsca awansujemy i z kim zagramy w pierwszym meczu fazy pucharowej.