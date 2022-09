„Polacy piszą historię”, „To najlepszy Eurobasket jaki świat widział”

Wygrana Polska ze Słowenia 90-87 jest największa sensacją Eurobasketu. Biało-czerwoni mieli nie wyjść z grupy, a są w strefie medalowej. Na dodatek w walce o półfinał pokonali faworytów - poprzednich mistrzów Europ Słowenię.

Twitter Eurobasketu opublikował kilkanaście postów dotyczących świetnej gry Polaków, ale także przebiegu całej imprezy.

Zaczęło się od niedowierzania, co Polacy wyprawiają w meczu ze Słowenią. Bo już do przewy wysoko prowadzili - ponad 20 punktami:

Już wtedy padł pierwszy sygnał, że Mateusz Ponitka moze w tym spotkaniu zaliczyć triple-double

Reklama

W trzeciej kwarcie Słoweńcy wrócili do żywych i nie tylko odrobili stray, ale wyszli na prowadzenie.

Jeszcze przed końcem meczu Twitter Eurobasketu zaalarmował, że Ponitka został trzecim koszykarzem, który podczas misrzostw Europy zaliczył triple-double.

Po bardzo emocjonującej końcówce, ogromnych nerwach i walce do ostatnch sekund, Polacy awansowali do półfinału. Jak od rauz poinformował #Eurobasket2022 pierwszy raz od ponad 50 lat.

Po wygranej Polaków takie padły komentarze: "To największa niespodzianka w historii". "Mówiliśmy to już wcześniej: 'Oczekujcie nieoczekiwanego'. To najlepszy Eurobasket jak świat widział". A kibice Bialo-czerownych wpadli w szał radości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Zobacz TOP 5 GOLI z 14.09.22. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Nie zapomniano też o pokonanych i pokazano smutnego Lukę Doncicia, gwiazdę NBA i reprezentacji Słowenii - "Zdjęcie warte tysiac słów". Słowenia była typowana, że w fianle zagra z Hiszpanią. To po angielsku Spain i z tego Słoweńcom został tylko Pain, czyli ból.

"Jak się masz Polska?" - padło pytanie do polskich fanów koszykowki.

Wtitter #Eurobasket2022 zacytał tez słowa bohatera - Ponitki. "Idziemy po złoto".

I kto wygra mistrzostwa Europy - zapytali na koniec środy?