Nie poszedł po myśli reprezentacji Polski półfinał turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w koszykówce 3x3. Faworyzowani Litwini nie dali „Biało-Czerwonym” żadnych szans i wraz z Francuzami zapewnili sobie bilety do Paryża. Do najważniejszej imprezy czterolecia z Węgier dostanie się jeszcze jedna drużyna. Mecz o wszystko nasi zawodnicy rozegrają z Mongołami, z którymi przegrali już w grupie.