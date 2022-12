Pierwsza porażka polskiego zespołu. Amerykanka zrobiła różnicę

Początek meczu mógł sugerować, że to gorzowianki będą nadawały ton tej rywalizacji, bowiem Enea szybko uzyskała pokaźną przewagę wygrywając pierwszą kwartę 24:10. Krótka przerwa wystarczyła jednak, by sytuacja uległa znaczącej zmianie. W drugiej części to koszykarki z Turcji były skuteczniejsze i znacząco zmniejszyły stratę do rywalek. Do przerwy polski zespół prowadził 36:31.