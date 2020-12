PE koszykarzy. Waczyński z Malagą w drugiej rundzie

Adam Waczyński był drugim strzelcem zespołu Unicaja Malaga - zdobył 13 pkt w przegranym meczu z Ratiopharmem Ulm 90:94 w 10., ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Pucharu Europy koszykarzy (gr. B). Mimo porażki Malaga awansowała do drugiej fazy.

Były kapitan reprezentacji Polski przebywał na parkiecie 17 minut i w tym czasie trafił trzy z czterech rzutów zza linii 6,75 m oraz dwa z trzech za dwa punkty. Miał także dwie zbiórki. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Francis Alonso - 22.

Unicaja zakończyła ten etap na drugim miejscu w tabeli gr. B z bilansem 7-3.

Trenerem niemieckiej drużyny jest były rozgrywający reprezentacji Słowenii Jaka Lakovic.

Unicaja w drugiej fazie rozgrywek (TOP 16) zagra w grupie E, a jednym z rywali będzie francuski Nanterre 92. Ta faza rozpocznie się 13 stycznia.

W innych grupach pozostały jeszcze do rozegrania zaległe mecze przekładane z powodu pandemii Covid-19. To one wyłonią kolejnych rywali Unicai.

