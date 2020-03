PE koszykarzy. Unicaja z Waczyńskim w ćwierćfinale z Reyer Wenecja

Koszykarze Unicai Malaga z Adamem Waczyńskim z pierwszego miejsca w tabeli gr. H, z bilansem czterech zwycięstw i dwóch porażek, awansowali do ćwierćfinału Pucharu Europy. Ich rywalem będzie włoski klub Reyer Wenecja. Rywalizacja do dwóch zwycięstw rozpocznie się 17 marca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Michał Sokołowski dla Interii: Nie brakowało nam Waczyńskiego i Ponitki. Wideo INTERIA.TV

Malaga rozpocznie meczem we własnej hali i w niej rozegra ewentualne spotkanie numer trzy, decydujące o awansie do półfinału. Drugie miejsce w tej grupie zajął Tofas Bursa, który zmierzy się w ćwierćfinale z greckim Promitheas Patras. Dwie pozostałe pary po zakończonej w środę rywalizacji w fazie grupowej Top 16, tworzą: Partizan Belgrad i Uniks Kazań oraz AS Monako i Segafredo Virtus Bolonia, triumfator Ligi Mistrzów FIBA 2019.

Reklama

Waczyński w sześciu meczach fazy Top 16 zdobywał dla Malagi średnio 10,2 pkt i miał 2,2 zbiórki. W środę był drugim strzelcem zespołu - uzyskał 14 pkt i dwie zbiórki w przegranym spotkaniu 6., ostatniej kolejki tej fazy na wyjeździe Joventutem Badalona 86:101.

W pierwszej fazie PE rywalizowała (m.in. z Unicają w grupie) Arka Gdynia, ale zajęła ostatnie miejsce w tabeli grupy D.

W Top 16 w czterech grupach grało 16 drużyn. Z każdej do ćwierćfinałów awansowały po dwie najlepsze. Od tej fazy rywalizacja toczyć się będzie systemem play off do dwóch zwycięstw. Unicaja wywalczyła Puchar Europy w 2017 r., co umożliwiło zespołowi z Malagi udział w prestiżowej Eurolidze w sezonie 2017/2018.