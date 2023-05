PE koszykarzy. Triumf Gran Canarii z Balcerowskim i Slaughterem

Gran Canaria z Pucharem Europy. Reprezentanci Polski mieli swój udział

Zespół z Turcji, prowadzony przez Erdena Cana, który otrzymał tytuł najlepszego szkoleniowca sezonu 2022/23, do przerwy przegrywał różnicą 20 punktów (24:44), ale w trzeciej kwarcie zmniejszył straty do sześciu punktów (55:61). Jeszcze więcej emocji było na początku czwartej, ostatniej części, gdy przewaga Gran Canarii zaczęła topnieć szybko: najpierw do czterech punktów - 61:57 w 32. min. i 64:60 w 34. min., a następnie dwóch - 64:62 w połowie kwarty.