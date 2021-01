​PE koszykarzy. Świetny występ Slaughtera, ale lepsza ekipa Gielo

Reprezentanci Polski AJ Slaughter (Herbalife Gran Canaria) i Tomasz Gielo (MoraBanc Andora) byli głównymi aktorami meczu tych drużyn w 3. kolejce fazy Top16 Pucharu Europy koszykarzy. Slaughter zdobył 23 punkty, ale triumfowała ekipa z Andory 66:63, m.in. dzięki 15 pkt Gielo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Rekord ligowy Filipa Dylewicza. Wideo INTERIA.TV

Naturalizowany amerykański rozgrywający był najlepszym strzelcem gospodarzy, choć spędził na parkiecie tylko 22 minuty. W tym czasie trafił sześć z siedmiu rzutów za dwa punkty, dwa z dziewięciu "za trzy" oraz wszystkie pięć wolnych. Miał trzy zbiórki i asystę, co złożyło się na najwyższy w Herbalife indeks efektywności - 20.



Gielo był drugim strzelcem MoraBanc - w ciągu 21 minut trafił pięć z siedmiu rzutów zza linii 6,75 m i miał sześć zbiórek oraz stratę. Miał drugi pod względem wysokości w swojej ekipie wskaźnik efektywności - 16. To najlepszy dorobek punktowy skrzydłowego kadry w PE w tym sezonie.



Andora jest wiceliderem grupy H z bilansem 2-1, a Herbalife po trzech porażkach zamyka tabelę. Prowadzi z kompletem wygranych Uniks Kazań.



Unicaja Malaga, z innym reprezentantem Polski Adamem Waczyńskim w składzie, uległa we własnej hali 83:92 francuskiemu Nanterre 92.



Polak zdobył w 25 minut 12 pkt, miał trzy zbiórki i dwie asysty. Trafił obydwa rzuty za dwa punkty i obydwa wolne oraz dwa z sześciu zza linii 6,75 m.



Najwięcej punktów dla gospodarzy, prowadzonych przez nowego szkoleniowca Greka Fotisa Katsikarisa, uzyskał Tim Abromaitis - 26. Zawodnicy z Malagi mieli aż 18 strat, podczas gdy goście tylko siedem.



Unicaja zajmuje ostatnie miejsce (0-3) w tabeli gr. E, a prowadzi Joventut Badalona (3-0).



Rewanże we wszystkich czterech grupach Top 16 rozpoczną się na początku lutego. Do ćwierćfinałw awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej.