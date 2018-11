PE koszykarzy: Lokomotiw Kubań wygrał z CSP Limoges na wyjeździe

Lokomotiw Kubań Krasnodar z Mateuszem Ponitką pokonał na wyjeździe CSP Limoges 72:64 w meczu kończącym 7. kolejkę grupy B Pucharu Europy koszykarzy. We wtorek Arka Gdynia uległa na własnym parkiecie Tofasowi Bursa 77:87 i nie ma szans na awans do kolejnej fazy.

W meczu w Limoges reprezentant Polski zdobył w 15 minut dwa punkty (1/1 za dwa punkty) i miał pięć zbiórek oraz przechwyt. Lokomotiw, lider tabeli grupy B, ma bilans 6-1 i jest pewien udziału w drugim etapie - TOP 16.

Sensację sprawili koszykarze chorwackiej Cedevity Zagrzeb, którzy pokonali w Berlinie wicelidera Albę 109:102. Była to druga porażka Niemców. Do sukcesu poprowadził Cedevitę amerykański rozgrywający Justin Cobbs, który miał 20 pkt i dziewięć asyst. Jednym z arbitrów był Jakub Zamojski.

Drużyna z Zagrzebia będzie w następnej kolejce rywalem Arki, którą podejmie 21 listopada.

W PE biorą udział 24 ekipy podzielone na cztery grupy. Cztery najlepsze drużyny z każdej awansują do fazy Top 16 i utworzą cztery nowe grupy. Po dwa najlepsze zespoły awansują z nich do ćwierćfinału. Od tej fazy rywalizacja toczyć się będzie systemem play off do dwóch zwycięstw.

Wyniki meczów 7. kolejki grupy B PE koszykarzy:

Arka Gdynia - Tofas Bursa 77:87 (32:28, 15:28, 15:12, 15:19)

Limoges CSP - Lokomotiw Kubań Krasnodar 64:72 (17:14, 20:19, 14:21, 13:18)

Alba Berlin - Cedevita Zagrzeb 102:109 (11:32, 27:29, 25:18, 39:30)

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. Lokomotiw Krasnodar 13 7 6 1 585:509

2. Alba Berlin 12 7 5 2 641:603

3. Cedevita Zagrzeb 11 7 4 3 591:568

4. Tofas Bursa 10 7 3 4 613:628

5. CSP Limoges 9 7 2 5 541:583

6. Arka Gdynia 8 7 1 6 517:597